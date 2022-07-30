 В США готовят акт о признании России спонсором терроризма | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2022

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Мир

В США готовят акт о признании России спонсором терроризма

По данным NYT, продвигаемый двухпартийной группой законодателей акт о признании России государством - спонсором терроризма, возможно, позволит обойти сопротивление Блинкена.

Здание Конгресса США

Конгресс США (фото из архива)

Двухпартийная группа членов Палаты представителей Конгресса США, возглавляемая законодателем Тедом Лью (демократ от штата Калифорния), представила акт о признании России государством - спонсором терроризма (ГСТ). Как передала газета The New York Times (NYT) в пятницу, 29 июля, в случае принятия американским Конгрессом и подписания закона - мера позволит обойти сопротивление госсекретаря США Энтони Блинкена и включить РФ в перечень, в котором уже значатся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

По данным NYT, несмотря на "эмоциональную привлекательность" - Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией, и уничтожить "остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой".

Включение в перечень ГСТ

Цена, которую Россия платит в соответствии с нашими мерами и санкциями других стран, абсолютно соответствуют последствиям, которые могли бы наступить после включения ее в список государств-спонсоров терроризма, отметил Блинкен на пресс-конференции. "Так что практические последствия того, что мы делаем, одинаковы", - утверждает американский госсекретарь.

Включение страны в перечень ГСТ официально предусматривает ограничение помощи (также и экономической) со стороны США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, дополнительные меры по контролю за экспортом продуктов двойного назначения, усиленный финансовый мониторинг операций с контрагентами ГСТ. Кроме того, эта мера имеет существенные последствия в связи с внедрением так называемых "вторичных санкций" - ограничений против лиц и стран, торгующих с "террористическим" государством.

Резолюция Сената не является обязывающей

Сенат США 28 июля принял резолюцию с призывом к Госдепартаменту признать Россию государством - спонсором терроризма. Документ не является обязывающим. Как отмечает NYT, в то время как резолюция Сената была просто призывом к действию, не имеющим юридической силы, мера, представленная группой во главе с Тедом Лью, может позволить обойти сопротивление Блинкена.

"Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся у нас средства, чтобы остановить Россию в ее насильственной агрессии в Украине", -  отметил в свою очередь Лью. "Я рад сформировать двухпартийную коалицию депутатов для отстаивания этого вопроса",  - подчеркнул он, говоря о возможном принятии акта.

Не означает "вступления вооруженных сил США в военные действия"

В резолюции Сената правительство России обвинялось в осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года сепаратистов в Донбассе.

Сенат США "рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию президента РФ Владимира Путина, как спонсирование террористических актов". При этом в документе оговаривалось, что "ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия".

В Кремле предупредили, что "очень негативно" оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания Конгрессом США России государством - спонсором терроризма.

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    Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман


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