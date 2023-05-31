Команда второй частной миссии на МКС вернулась на Землю

После десяти дней на МКС у берегов Флориды приземлилась капсула Crew Dragon с четырьмя астронавтами частной миссии Axiom, в их числе - первая арабская астронавтка Райяна Барнави.

После десяти дней на орбите на Землю вернулся экипаж второй полностью частной миссии американской компании SpaceX. В ночь на среду, 31 мая, капсула пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на боту приземлилась в море близ побережья американского штата Флорида.

Среди прочего, астронавты в рамках коммерческой программы Axiom провели на Международной космической станции (МКС) ряд научных экспериментов. Командиром корабля являлась бывшая астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилотом - предприниматель Джон Шоффнер, членами экипажа - астронавты из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али аль-Карни. Барнави стала первой арабкой, совершившей полет в космос.

Второй полет в рамках программы Axiom

Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена 21 мая со стартового комплекса 39В Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Это уже второй коммерческий полет на МКС в рамках программы американской компании Axiom в сотрудничестве с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компанией Илона Маска SpaceX.

Первая миссия коммерческих астронавтов - Axiom-1 - состоялась в апреле 2022 года. В конце 2023 года планируется осуществить третью миссию Axiom (Ax-3), в рамках которой экипаж из четырех человек проведет на МКС две недели. Стоимость полета для каждого из космических туристовA, по данным СМИ, составляла около 55 млн долларов. По соглашению со SpaceX полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space впредь планируется совершать два-три раза в год.

Компанию Axiom создали в 2016 году в Техасе бывший менеджер NASA Майкл Сафредини и иранско-американский предприниматель Кам Гаффарян. Axiom видит себя серьезным игроком на космическом рынке. NASA уже заказала у этой компании разработку коммерческого модуля для МКС.

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