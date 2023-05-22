SpaceX запустила к МКС второй корабль с космотуристами

Американская компания SpaceX вновь отправила туристов на Международную космическую станцию. На этот раз в составе экипажа - два астронавта из Саудовской Аравии.

Американская частная компания SpaceX вновь отправила в космос полностью частную миссию. В рамках коммерческой программы Axiom ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon вечером в воскресенье, 21 мая, стартовала к Международной космической станции (МКС), сообщила SpaceX.

Командиром корабля является бывшая астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилотом - предприниматель Джон Шоффнер, членами экипажа - астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни. Астронавты проведут на МКС восемь дней, в течение которых будут работать вместе с ее постоянным экипажем.

Запуск ракеты с кораблем был осуществлен со стартового комплекса 39В Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка с МКС планируется 22 мая в 16.24 мск.

Вторая частная космическая миссия

Это уже второй коммерческий полет на МКС в рамках программы американской компании Axiom. Первая миссия коммерческих астронавтов - Axiom-1 - состоялась в апреле прошлого года. В конце 2023 года планируется осуществить третью миссию Axiom (Ax-3), в рамках которой экипаж из четырех человек проведет на МКС две недели.

Стоимость полета для каждого члена миссии оценивается в 50 млн долларов. По соглашению со SpaceX полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space впредь планируется совершать два-три раза в год.

Компанию Axiom создали в 2016 году в Техасе бывший менеджер NASA Майкл Сафредини и иранско-американский предприниматель Кам Гаффарян. Axiom видит себя серьезным игроком на космическом рынке. NASA уже заказала у этой компании разработку коммерческого модуля для МКС.

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