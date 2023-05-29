Когда в бой идут одни женщины

48-минутный фильм, снятый в 2022 году интернет-СМИ "7x7. Горизонтальная Россия" и представленный на днях в Берлине, рассказывает истории участниц движения, которые делятся личным опытом протестного активизма. "Феминистское антивоенное сопротивление" ("ФАС") стихийно возникло в первые дни после вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года.

Как возникло новое движение

"В самом начале войны у меня было сильное ощущение ужаса и абсолютной беспомощности. Я обновляла ленту новостей каждую секунду, цепенела от своей бесполезности, - рассказала DW одна из активисток берлинского отделения "ФАС" Анастасия Александрова. - Вот в этот момент страха и всеобщей парализованности девушки как-то взяли себя в руки, составили манифест и взяли на себя смелость стать лидерами протеста. Я сейчас понимаю: наивно было полагать, что мы выйдем и сможем как-то это закончить, ведь государство много лет готовилось подавлять любые протесты. Но тогда я правда поверила, что сейчас мы, объединившись, выйдем на улицу и остановим войну. В тот момент это дало мне надежду, смысл жить дальше и противостоять этому. С этим вдохновением я продолжаю заниматься активизмом сейчас".

Создатели движения подчеркивают, что их структура горизонтальная, связывающая множество низовых инициатив. Каждая участница движения может предложить собственную акцию, идею для антивоенного сопротивления. Реализовать ее можно сообща с другими активистками. Так родились акции с "антивоенными ценниками", когда активистки меняли обычные ценники в супермаркетах на похожие таблички с правдивой информацией о войне; акция "Мариуполь 5000", когда во дворах устанавливались самодельные кресты в память о мирных жертвах в Мариуполе; распространение антивоенных надписей на денежных купюрах; сжигание на Масленицу чучел с лицом Путина; цифровая акция "Танки в крови", в ходе которой на картах Google и Яндекса меняли изображения памятников-танков, а также массовые и одиночные пикеты и выступления активисток в России и за рубежом и сотни других антивоенных акций.

К 9 мая "Феминистское антивоенное сопротивление" создало массовую рассылку для соцсетей - антивоенные стихи, стилизованные под открытки с поздравлениями ко Дню Победы. Повторяя патриотические визуальные штампы - георгиевские ленточки, дети в военной форме - открытки смогли мимикрировать под массовый продукт. Эти картинки "завирусились" и пересылались тысячами.

Этa акция активисткок "Феминистского антивоенного сопротивления" была проведена в последний день работы инсталляции ШИЗО Алексея Навального в Нидерландах Фото: Feminist Anti-War Resistance

"Мы все так же занимаемся антивоенной повесткой, в которую входит в том числе поддержка политзаключенных и разнообразная им помощь. Таргетная помощь: это может быть группа российских активистов, солдатские матери, украинские беженцы, помощь по возвращению украинцев домой. Психологическое направление очень актуально, уровень стресса не снижается. Мы ведем группы поддержки, оказываем таргетную психологическую помощь, проводим консультации, медиации для других антивоенных сообществ. Большую работу проводит антиколониальное направление ФАС", - рассказала DW координатор Саша Старость.

В Берлине деятельность движения в основном просветительская. Феминистки организовывают вечера писем российским политзаключенным, проводят дискуссии, выходят на демонстрации, распространяют газету "Женская правда".

"Меня вдохновляет, когда я вижу, как женщины по всему миру объединяются в группы благодаря "ФАС", - поделилась с DW берлинская активистка Ольга. - Одна группа собрала деньги для Украины. Другая группа в другой стране помогла украинским беженцам, нашли еду, жилье, помогли с бюрократией или логистикой, детей заняли. Активистки в России распространяют правду о войне, не давая людям жить в абсолютно чистом, не запятнанном кровью пространстве, к чему сейчас явно стремятся в Москве и Петербурге. Третья группа придумала и начала записывать ролики "Империя насилия", где деколониальные активистки рассказывают на своих родных языках о расизме, истории геноцида и системном насилии в отношении коренных народов России. Четвертая группа организовала антивоенную демонстрацию. Пятая сделала службу психологической поддержки. Шестая, седьмая, восьмая - таких групп очень много. Дает понять, что вместе мы можем очень многое".

За что критикуют организаторов протестов

На представлении фильма в Берлине публики было немного. После просмотра активисткам задавали вопросы. Зрителя-мужчину больше всего интересовало, как девушки вычисляют в своих рядах провокаторов. Как объяснили участницы движения, сама горизонтальность структуры обеспечивает защиту данных активисток, потому что участники одной ячейки не знакомы с другими. Порог входа в немецкое отделение низкий - достаточно просто написать по открытым контактам. А вот в РФ феминисткам приходится скрываться, и без верификации личности, персональных знакомств и поручительств войти в ячейку вряд ли получится.

Вопрос, скорее всего, у зрителя возник не случайно. С самого начала деятельности ФАС организацию критиковали за пробелы в безопасности. По мнению критикующих, активистки недостаточно писали о том, что участие в акциях может повлечь серьезные преследования участников. Критики ссылаются на дело Александры Скочиленко, арестованной за антивоенные листовки. Силовики могли вычислить девушку из-за того, что ее друг расплатился на кассе банковской картой - о недопустимости этого активистки якобы предупреждали недостаточно активно, считают критики.

"Горизонтальность - это не о том, что кухарка может управлять государством, а феминистка с успешным опытом личного протеста - вдохновлять акции по всей стране. Это о том, что люди, которые берутся призывать других к опасным для них действиям, обязаны понимать свою ответственность", - высказалась в своем телеграм-канале феминистка, гендерная исследовательница и главный критик "Феминистского антивоенного сопротивления" Белла Рапопорт.

"В первые месяцы никто из нас не знал до конца, как и что нужно делать, мы оказались в ситуации, к которой никто из нас не был готов и с точки зрения масштабов репрессий, и с точки зрения ставок. Эти процессы мы осваивали на реальных примерах. Мы как организация усовершенствовали безопасность для участников и волонтеров и продолжаем их совершенствовать, потому что ситуация продолжает меняться, и возможно потребуются еще более серьезные и сложные протоколы безопасности", - рассказала DW координатор ФАС Саша Старость.

Сейчас телеграм-канал "ФАС" постоянно публикует памятки и правила безопасности для тех, кто в РФ принимает участие в антивоенных акциях.

Главная проблема антивоенного активизма

Пик антивоенного движения пришелся на начало войны. За рубежом основная деятельность активисток заключалась в помощи беженцам, рассказала участница берлинской ячейки ФАС Ольга. Со временем антивоенный активизм приобрел другие формы.

В начале войны "все работали на энтузиазме, без организации, и решали все возникавшее здесь и сейчас. Сейчас многие "отвалились". Остались те, кто сумел организовать свое время и усилия и нашел для себя причины, кроме "Давайте остановим войну через неделю втроем". Сейчас стало больше политики. Стало больше работы с последствиями войны, объясняет активистка.

Россиянам придется разобраться в причинах войны, взять на себя ответственность, осознать истоки и последствия - только так можно предотвратить будущие войны, считатют участиники протестного движения. Этот процесс уже начался. "В начале войны было много риторики в стиле "Это война Путина, а мы в России - хорошие ребята в плохой ситуации, - говорит Ольга. - Сейчас этот дискурс перестраивается, на передний план выходит необходимость осмыслять, что Россия - страна, выстроенная на системе насилия, осмыслять колониальное прошлое и настоящее России и имперское сознание россиян". "В начале войны был шок, через год первый шок прошел, и люди сталкиваются с сопротивлением чувству вины, не хотят брать на себя ответственность за недостаточную работу с историей и собственную аполитичность и пассивность, - добавляет участница. - Из положительного - развиваются и набирают силу движения за деколонизацию России, просыпается этническое самосознание народов. Может показаться что это все бессмысленно, потому что осмыслением прошлого войну не остановишь. Но осмыслением прошлого можно предотвратить будущие войны, а это как раз паттерн, который мы видим в истории России - Чечня, Грузия, Крым, Донбасс, и это еще не углубляясь в кавказские войны и геноциды коренных народов. Война стала возможной благодаря тому, что люди в России привыкли жить посреди насилия всех сортов - расизм, гомофобия, сексизм, а привычным к насилию людям зачастую наплевать на свою жизнь и на чужую".

Одна из проблем антивоенного активизма - выгорание из-за невозможности изменить ситуацию затяжной войны. Чтобы оставаться в протестном движении, следует изменить собственные установки, уверена Ольга.

"Меньше выгорают те, кто старается не только помогать, но и менять свои установки и отношения к событиям, переосмысляют прошлое, признают свою вину, внимательно слушают украинцев, не спорят с ними и проявляют солидарность, - отмечает активистка. - Кто не хочет менять свои взгляды и условно думает так же, как в 2021 году - обычно уходят от военной повестки, погружаются в свою личную жизнь, снова становятся аполитичными. Изменения мира начинаются с себя".

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