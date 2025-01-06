Кишинев вызвал дипломата РФ из-за заявлений об энергокризисе

В МИД Молдовы информацию посольства РФ назвали попыткой переложить вину за энергокризис в непризнанном Приднестровье на Кишинев или Киев, в то время как "ответственность лежит исключительно на Москве".

Представитель посольства России был вызван в МИД Республики Молдова из-за распространения дезинформации об энергетическом кризисе. Об этом в понедельник, 6 января, заявила пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Как указывается в сообщении, Кишинев "решительно осуждает лживые заявления, направленные на раскол молдавского общества и затушевывающие истинные истоки энергетического кризиса в приднестровском регионе". В МИД назвали информацию, распространяемую посольством РФ, циничной попыткой "манипулировать общественным мнением и переложить вину на Кишинев или Киев, в то время как реальная ответственность лежит исключительно на Москве".

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ответственность за поставки газа в приднестровский регион полностью лежит на России и концерне "Газпром", которые не выполнили свои контрактные обязательства и не смогли предложить жизнеспособные решения для обеспечения непрерывных поставок газа. "Решение о прекращении поставок носит чисто политический характер и направлено на дестабилизацию Республики Молдова", - подчеркивается в заявлении.

Кишинев призвал посольство РФ прекратить дезинформационную кампанию

В свою очередь, указано в заявлении, правительство Республики Молдова продемонстрировало свою приверженность поддержке граждан на обоих берегах Днестра, в том числе в такие сложные периоды, как холодное время года. "Наша страна решительно осуждает провокационную риторику и опасные инсинуации относительно предполагаемого "силового решения" приднестровского вопроса", - отмечается в документе. МИД Республики Молдова настоятельно призвал посольство Российской Федерации "немедленно прекратить свою дезинформационную кампанию, которая наносит дальнейший ущерб двусторонним отношениям и усиливает региональную напряженность".

Посольство РФ в Молдове ранее в этот же день обвинило "некоторые "горячие головы" в Молдове в предложении "решить приднестровский вопрос силовыми методами". Подобные действия "не останутся без ответа", предупредили в российской дипмиссии.

Отключение газа и прекращение поставок электроэнергии в Приднестровье

С 1 января "Газпром" прекратил подачу газа через Украину, так как истек пятилетний транзитный договор с "Нафтогазом Украины".

"Первый вице-премьер", "министр" экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Сергей Оболоник 2 января заявил, что ее промышленные предприятия остановлены из-за отсутствия энергоресурсов. "Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья", - сообщил он.

3 января жителей непризнанной республики предупредили о веерных отключениях электроэнергии. Как заявило региональное "министерство экономического развития", отключения связаны с тем, что жители "на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема". 5 января стало известно, что из-за веерных отключений в некоторых районах непризнанной республики может быть прекращена подача воды.