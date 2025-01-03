В Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии

Жителей непризнанного Приднестровья предупредили о веерных отключениях электроэнергии. Соответствующее уведомление разместило в Telegram в пятницу, 3 января, региональное "министерство экономического развития".

Отключения связаны с тем, что жители "на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема". Перебои затронут ряд районов Тирасполя, Бендеры, промышленный сектор города Каменки, Рыбницу и прилегающие районы, а также село Гыска.

Подача в отдельные населенные пункты прекращается на час в период с 18.00 по 22.00 по местному времени (с 19.00 по 23.00 мск). При этом указанный отрезок может быть увеличен на 30 минут из-за особенностей "технологического процесса".

"Стоят все промышленные предприятия"

"Первый вице-премьер", "министр" экономического развития Сергей Оболоник 2 января заявил, что промышленные предприятия Приднестровья остановлены из-за отсутствия энергоресурсов.

"Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья", - заявил он.

"Газпром" с 1 января полностью прекратил подачу газа через Украину, так как истек пятилетний транзитный договор с "Нафтогазом Украины".

Режим ЧП в энергетике Молдовы

В связи с возможным энергетическим кризисом в Приднестровье еще 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение. В Молдове позднее был введен режим ЧП в энергетике. В компании "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" сообщили об отключении газа для потребителей, в том числе для многоквартирных и частных домов.

Телеканал "ТСВ Приднестровье" сообщил, что крупнейшая в регионе Молдавская (Кучурганская) ГРЭС начала переход с газа на уголь для выработки электроэнергии. По данным Telegram-канала "Приднестровец", запасов угля на ГРЭС хватит на 50-52 дня. Кроме того, станция перестала поставлять электроэнергию в остальную часть Молдовы, на правый берег Днестра.

Власти в Кишиневе заверяют, что покроют потребности страны в электроэнергии за счет закупок в Румынии.