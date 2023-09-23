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Канцлер ФРГ Шольц поговорил по телефону с Пашиняном

Олег Соколенко
23 сентября 2023 г.

Олаф Шольц в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном выразил приверженность ФРГ мирному урегулированию конфликта и заявил о важности гарантий безопасности жителям Нагорного Карабаха.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц разговаривает по телефону (фото из архива)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц разговаривает по телефону (фото из архива)Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в пятницу, 22 сентября, поговорил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). По словам Хебештрайта, разговор шел, прежде всего, о ситуации в Нагорном Карабахе и необходимости оказания гуманитарной помощи местным жителям.

Шольц выразил приверженность правительства Германии мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией и неприятие использования военной силы для разрешения конфликта. При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что для достижения долговременного мира "должны быть гарантированы права и безопасность населения Нагорного Карабаха". Шольц также добавил, что важно уважать территориальную целостность и суверенитет Армении.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Утром 19 сентября Баку объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной Нагорно-Карабахаской республики (НКР), требуя вывода армянских войск и "смены режима" в регионе. На следующий день стороны договорились о прекращении огня. Согласно достигнутому соглашению, армянские военные должны быть выведены из региона, а формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" - расформированы и полностью разоружены. По данным армянской стороны, в ходе обстрелов не менее 200 человек погибли, еще 400 получили ранения. Кроме того, погибли несколько российских миротворцев.

22 сентября Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Нагорного Карабаха начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев, и сдали уже шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и 5000 боеприпасов. В тот же день МО РФ заявило о доставке в регион крупной партии гуманитарной помощи, которую анонсировал ранее Никол Пашинян. "Власти" самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, согласно их собственному заявлению, обсуждают с Азербайджаном отвод войск и возвращение беженцев.

Протесты против Пашиняна

Обострение в регионе привело к протестам против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и требованию его отставки. Очередной митинг в Ереване прошел вечером 22 сентября, в течение дня в городе были задержано полицией почти 100 человек. Кроме того, акции проходили у посольства РФ в Армении.

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