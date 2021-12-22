Канцлер Германии не исключает введения в стране нового локдауна

В связи со стремительным распространением омикрон-варианта коронавируса канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не исключает введения в стране нового локдауна. Канцлер в данном отношении "в основном согласен" с министром здравоохранения Карлом Лаутербахом (Karl Lauterbach), сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в среду, 22 декабря, в Берлине.

Ранее Лаутербах выражал уверенность в том, что недавно согласованные кабинетом министров новые карантинные меры быстро покажут свою эффективность. В то же время он призвал обсудить вопрос о введении жесткого локдауна в случае, если ситуация с коронавирусом будет развиваться иначе.

Шольц неоднократно давал понять, что в борьбе с пандемией не может быть красных линий, напомнил Хебештрайт. Однако если что-то нельзя исключить, не означает, что это неизбежно должно произойти, подчеркнул спикер и указал на то, что в связи с распространением омикрон-варианта коронавируса, важно продолжать постоянно следить за развитием ситуации и давать ей новую оценку.

Хебештрайт подтвердил, что цель федерального правительства - достичь 80-процентного уровня вакцинации к запланированной на 7 января очередной конференции премьер-министров федерации и федеральных земель. Спикер признал, что это амбициозная цель. При этом он выразил уверенность, что намерение охватить вакцинацией бустерной дозой 30 миллионов жителей Германии к концу 2021 года, о котором правительством было объявлено в ноябре, вероятно, к наступлению Рождества будет реализовано.

Ограничительные меры вводятся уже после Рождества

На совещании с Шольцем во вторник, 21 декабря, премьер-министры федеральных земель вновь договорились о введении в стране более строгих ограничительных мер в связи с быстрым распространением омикрон-варианта коронавируса. В соответствии с принятым решением, начиная с 28 декабря в частных квартирах и домах смогут собираться вместе до десяти человек, прошедшие полную вакцинацию или переболевшие ковидом. Клубы и дискотеки будут закрыты. Крупные культурные и спортивные мероприятия можно проводить, но без зрителей.

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