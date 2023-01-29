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Олаф ШольцФото: LUIS ROBAYO/AFP
ПолитикаГермания

Канцлер ФРГ Шольц: Войну между РФ и НАТО допустить нельзя

Александра Иванова
1 ч. назад

Война России против Украины не должна перерасти в войну между Россией и НАТО, указал Олаф Шольц. Канцлер ФРГ призвал избежать "гонки предложений" в военной помощи Украине.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает своей задачей "сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО". Такое заявление глава правительства ФРГ сделал в интервью газете Der Tagesspiegel, опубликованном в воскресенье, 29 января.

Сейчас войны между РФ и НАТО нет, и он как канцлер ФРГ не допустит подобной эскалации, добавил Шольц. "В этом вопросе мы в федеральном правительстве едины, и министр иностранных дел (Германии Анналена Бербок, Annalena Baerbock. - Ред.) считает также",  - указал он.

Критика главы МИД ФРГ из-за ее высказываний о войне в Украине

Ранее Бербок подверглась резкой критике наблюдателей из-за двусмысленного заявления, сделанного ею 24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Призывая западные страны проявить сплоченность в борьбе с российской агрессией против Украины, она указала, в частности: "Мы ведем войну против России, а не друг против друга". Многие расценили эту фразу, как признание, что Германия является стороной конфликта и ведет войну против России.

После того как таблоид Bild обратился в МИД ФРГ с просьбой прокомментировать высказывание министра, 26 января в ведомстве пояснили: "Россия ведет жестокую войну против Украины. Это также война против европейского миропорядка и международного права. На встрече с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна сообща противостоять этой войне. Международное право однозначно. Поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, против захватнической российской войны не делает Германию стороной конфликта".

Призыв избежать "гонки предложений" при вооружении Украины

25 января Олаф Шольц одобрил поставки танков Leopard 2 Украине, отметив, что это решение было принято "в согласии и в тесном сотрудничестве" с союзниками Германии. После этого ряд других западных стран объявил о намерении передать Киеву боевые танки. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что общался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, добавив: "Мы должны выйти на поставки самолетов Украине. И это мечта. И это задача".

Дискуссия о возможных поставках боевых самолетов Киеву началась и в Германии. Однако 25 января, выступая в бундестаге, Олаф Шольц подчеркнул, что о подобном развитии событий речи идти не может: "О том, что это не касается боевых самолетов, я сказал очень давно и говорю это и сейчас".

В интервью Der Tagesspiegel 29 января глава германского правительства указал, что его отношение к этому вопросу не изменилось. При этом Шольц предостерег от того, чтобы "вступать в постоянную гонку предложений, когда дело касается систем вооружений". "Если в Германии начнутся очередные дебаты, едва было принято решение (о поставках Украине танков Leopard 2. - Ред.), это произведет несерьезное впечатление и подорвет доверие граждан к государственным решениям", - констатировал он.

Шольц намерен и дальше созваниваться с Путиным

При этом Шольц объявил, что будет продолжать попытки повлиять на президента России Владимира Путина в прямых беседах. "Я и дальше буду разговаривать с Путиным по телефону - если будет необходимость в разговоре", - отметил он, добавив: "От Путина зависит решение об отводе войск из Украины и окончании этой страшной, бессмысленной войны, которая стоила жизни сотням тысяч людей".

В подобных телефонных разговорах Путин то и дело дает понять, что "хочет силой заполучить части соседнего государства", рассказал Шольц, отметив, что это является "неприемлемым". По словам канцлера ФРГ , кроме прочего, его беседы с Путиным касались конкретных вопросов, таких, как обмен военнопленными, экспорт зерна из Украины или Запорожская АЭС.

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