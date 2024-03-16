Как российский сенатор зарабатывает на оккупации Украины

80, 81, 82, 184, 185 - цифры, которые наравне с российским флагом стали символом оккупации Украины. Эти региональные коды на номерных автомобильных знаках власти РФ предоставили транспортным средствам в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Начиная с августа 2022 года на недавно захваченных территориях на юге и востоке Украины требуется перерегистрировать автомобили с украинских на российские номера. В Крыму этот процесс начался еще в 2014 году.

Смена номеров на оккупированных территориях - неплохой бизнес. Согласно контрактам, которые DW проанализировала на российском портале госзакупок, МВД РФ платит производителю за кусок алюминия с российским флажком в пересчете 2,72 - 2,75 евро за штуку. За первые полгода перерегистрации для новых оккупированных территорий было заказано полмиллиона номеров. С февраля 2023 года по февраль 2024-го - еще более 900 тысяч. Поставщиком является московское ООО "Знак", которое за полтора года продало в оккупированных областях Украины без учета Крыма автомобильные номера на сумму, эквивалентную почти 4 миллионам евро. На 2024 год российское МВД заказало "Знаку" более трех миллионов номеров для всех регионов России, а также для Крыма и территорий Украины, аннексированных в 2022 году.

Перевод авто на российские номера на оккупированных территориях Украины проходит параллельно с принудительной выдачей российских паспортов Фото: Ian Iankovskii/Zoonar/picture alliance

Валерий Пономарев и бизнес с Tönnjes

Оккупация новых территорий оказалась неплохим толчком для бизнеса с номерными знаками. Его бенефициаром среди прочих является сенатор-единоросс Валерий Пономарев - самый богатый член Совета Федерации по итогам 2021 года (сведения за более поздний период сенаторы в РФ не публикуют), основу бизнес-империи которого составляют рыболовные и рыбопромышленные компании. С 2022 года сенатор Пономарев находится под персональными санкциями ЕС и других стран Запада за поддержку российской аннексии территорий Украины.

Среди прочего, Валерий Пономарев владеет 45 процентами в уставном капитале ООО "Знак". 55 процентов принадлежат немецкой компании J.H. Tönnjes East GmbH & Co. KG, входящей в группу Tönnjes International Group. Фирму-родоначальника этого бизнеса из городка Дельменхорст в Нижней Саксонии в немецкой прессе с гордостью относят к числу hidden champions - так называют относительно небольшие, часто провинциальные немецкие компании, малоизвестные широкой общественности, но сумевшие при этом стать мировыми лидерами в своем нишевом бизнесе. Tönnjes - один из мировых лидеров по разработке технологий и производству оборудования для изготовления номерных знаков для автомобилей.

На сайте Tönnjes​ International отмечено, что в состав группы входят более 50 совместных предприятий с партнерами по всему миру. Однако на карте мира, на которой обозначены страны, где Tönnjes ведет бизнес, Россия не отмечена. Нет никакого упоминания о совместном бизнесе с подсанкционным российским сенатором и в архиве сообщений на сайте. Поиск в интернет-архиве с помощью базы данных archive.org дает неожиданный результат: Москва исчезла с карты совместных предприятий в период между июнем и декабрем 2022 года - именно тогда, когда против российского партнера Tönnjes Валерия Пономарева были введены санкции ЕС. Причем полностью Москва исчезла с карты курьезным образом только в 2023 году. Сначала те, кто ретушировал надпись "Москва", даже забыли убрать черточку, ведущую в Москву из Германии.

Неловко получилось: "Москву" на сайте Tönnjes стерли, черточка осталась Фото: Tönnjes

Tönnjes открещивается

"Долю в бизнесе в России мы рассматриваем как неактивную. Поэтому этот актив не отображается на нашем сайте", - пояснила в ответ на запрос DW пресс-секретарь Tönnjes отсутствие упоминаний о бизнесе в России. В компании уверяют, что, несмотря на контрольную долю в уставном капитале российского СП, Tönnjes пользуется правом голоса в эквиваленте доли в 50 процентов, поэтому немецкая компания "не вовлечена в оперативную деятельность" фирмы в России, а все решения якобы принимает местный менеджмент.

Отвечая на вопрос DW, в Tönnjes отметили, что осуждают захватническую войну России против Украины. "Война в Украине - это гуманитарная катастрофа посреди Европы, которую мы наглядно видим каждый день", - заявила немецкая компания, дистанцировавшись от бизнеса на оккупированных Россией территориях.

Tönnjes: "Не получаем дивидендов" от ООО "Знак"

В Tönnjes также отмечают, что более не имеют хозяйственных отношений с ООО "Знак". "Мы не осуществляем поставок ООО "Знак" и не получаем от этой фирмы дивидендов. Tönnjes не пользуется правами совладельца компании и не участвует в собрании учредителей ООО "Знак", - заверили в компании. Данные базы ImportGenius подтверждают это заявление, по крайней мере относительно поставок из Германии. Последняя партия товаров от Tönnjes в адрес ООО "Знак" - самоклеющаяся пленка для производства номерных знаков - поступила в феврале 2022 года. С тех пор, исходя из данных ImportGenius, немецко-российская компания, подконтрольная сенатору Пономареву, закупает материалы в Китае. Каким образом без поставок компонентов из Германии осуществляется ремонт немецкого оборудования, которое в свое время ООО "Знак" получило от Tönnjes, непонятно.

В Tönnjes также заявили, что компания "вовлечена в процесс выхода из долей бизнеса в России". "В рамках этого процесса имеют место контакты с господином Пономаревым", - отметили в компании из Нижней Саксонии. Кроме "Знака" Tönnjes также имеет миноритарную долю в другом российском производителе номерных знаков - компании "Буборг". Этой фирме Tönnjes поставляла расходные материалы для производства номеров до мая 2022 года, свидетельствуют данные ImportGenius.

В компании Tönnjes не ответили на уточняющий вопрос DW, почему выход из российского бизнеса затянулся уже более чем на два года.

МВД закупает номерные знаки на машины полиции по 275 рублей за штуку. Луганск, май 2023 года Фото: Vladimir Ivanov/TASS/IMAGO

Юрист: Выход немецкого бизнеса из России практически невозможен

В условиях действия санкций и контрсанкций выход из России для немецких компаний - крайне сложный процесс, отметил в комментарии для DW юрист, партер консалтинговой компании CMS Томас Хайдеман (Thomas Heidemann). Хайдеман много лет консультировал немецкие компании, инвестировавшие в РФ. С момента нападения России на Украину эксперт преимущественно дает советы, как выйти из российского бизнеса. Безотносительно конкретной ситуации вокруг Tönnjes юрист подчеркнул, что выйти из российского бизнеса, когда задействованы подсанкционные компании или лица - задача для немцев на практике близкая к невозможному. "Если соучредитель под санкциями, дело абсолютно фатальное: я не могу иметь дело с лицами, которые под санкциями, но не могу и отделиться от них, не нарушая санкций", - констатировал Хайдеман.

Юрист напоминает, что в соответствии с российским законодательством прекращение предпринимательской деятельности компанией из "недружественной страны" (которыми в Москве считают, в частности, все страны ЕС) запрещено, а исключения возможны только с разрешения государства. "Иными словами: если российское государство этого не хочет, компания в ловушке и не может выйти из российского бизнеса", - говорит Хайдеман.

Немецкий эксперт напоминает, что даже при согласии властей РФ, добиться которого очень тяжело, долю в российском бизнесе можно продать только максимально за 50 процентов от оценочной стоимости, установленной названными государством экспертами. "Кроме того, продавец платит налог в 15 процентов стоимости доли", - добавляет юрист.

Он отмечает, что нередко единственный реальный способ выйти из бизнеса в России - просто свести любую деловую активность к нулю, разорвать аренду помещений и постепенно уволить персонал. Этому, однако, контролирующие органы в России пытаются во что бы то ни стало помешать. "Впрочем, даже если фирма физически больше ничего не делает, на бумаге она все равно продолжает существовать. Конечно, такую ситуацию сложно объяснить публично", - констатировал Томас Хайдеман.

Доход от смены номерных знаков идет только в один карман?

Компания​ Tönnjes не ответила на вопрос DW, каким именно образом она пытается оформить "развод" с российским сенатором от партии власти Валерием Пономаревым. Не исключено, что политика от "Единой России" все устраивает как есть. ООО "Знак" получило за 2022 год, согласно данным из открытых источников, доход почти в 2,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль, согласно публичной отчетности, составила более 200 миллионов рублей. Если заявление Tönnjes, что компания не получает дивидендов от ООО "Знак", соответствует действительности, единственным получателем прибыли от совместного немецко-российского предприятия является подсанкционный российский сенатор.

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