Как пандемия изменила рождественские рынки в Любеке

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В то время как многие рождественские базары в Германии отменены, в Любеке они по-прежнему открыты, но с соблюдением жестких антипандемийных правил. DW побывала на одном из них.
В воздухе разливаются дурманящие запахи глинтвейна и жареного миндаля. Торговцы продают меховые шапки, ярких разноцветных кукол и искусно сделанные деревянные игрушки. Рождественские украшения между ратушей и церковью Святой Марии сияют ярче звездного неба. На первый взгляд все, как всегда, но на самом деле, это не так. После годовой паузы, связанной с пандемией, традиционные рождественские рынки в ганзейском городе Любеке на севере Германии в нынешнем году все же открылись. Но посетители обязаны соблюдать правило 2G и предъявлять на входе свидетельство либо о выздоровлении от COVID-19 ("genesen"), либо о полной вакцинации ("geimpft"). При этом необходимо иметь при себе удостоверение личности.
Первое письменное упоминание о рождественском базаре в Любеке относится к 1648 году. Уже тогда на центральном рынке у ратуши стояли деревянные лавки торговцев и ремесленников. Позже им разрешили продавать свои товары на близлежащих рынках и в переулках старого города. До конца XIX века на рождественской ярмарке работали в основном ремесленники, пекари и кулинары, а уличные музыканты устраивали концерты. Сегодня главное на рождественских рынках в Любеке - жесткие мер предосторожности. Не изгнали ли они дух приближающегося Рождества?
"Лучше так, чем совсем никак", - говорит один из посетителей. Еще один возмущается: "С какой стати я везде должен показывать свой паспорт вакцинации и даже на улице ходить в маске? Поэтому здесь так пусто!" На выходе с парковки автомобилей в старом городе висит объявление, напоминающее о необходимости носить защитную маску в пешеходных зонах. За этим правилом строго следят сотрудники службы охраны общественного порядка. Тем не менее, жители и гости города не дают испортить себе предрождественское настроение. Здесь немало семей с детьми, то тут, то там слышна речь туристов из Дании: рождественский базар в Любеке - один из самых больших и богатых традициями в Северной Германии. Впрочем, наплыва посетителей, которого так боялись местные власти, все же нет. Возможно, виной тому мелкий дождь и холод - градусник показывает плюс четыре.
Несмотря на то, что крупные традиционные рынки на юге и востоке Германии были отменены, одиннадцать рождественских базаров в Любеке 22 ноября все же открылись. В их числе - ярмарка на историческом острове Мэрхенвальд в старом городе, Морской рождественский рынок, ремесленнические рынки, а также киоски с традиционными глинтвейнами, хлебами и рождественскими подарками. В нынешнем сезоне все рынки в городе огорожены. Меры предосторожности соблюдаются очень строго: после того как выяснилось, что у одного из посетителей рынка у церкви Святого Якова оказался положительный результат теста на коронавирус, рынок декоративно-прикладного искусства тут же закрыли.
"Иногда плохая погода играет нам на руку", - говорит Дорис Шютц (Doris Schütz) из отдела маркетинга турагентства Lübeck-Travemünde. Скопление людей, к которому город привык в предрождественскую пору, во время четвертой волны пандемии абсолютно недопустимо.
Традиционные рождественские рынки, которые ежегодно служат магнитами для горожан и туристов, привлекая до двух миллионов гостей, в нынешнем году, по всей видимости, принесут гораздо меньше прибыли.
"В первые выходные после открытия рынков здесь было значительно меньше посетителей", - подчеркивает Дорис Шютц. Нельзя игнорировать и предостережение мэра Любека Яна Линденау (Jan Lindenau): "Мы отслеживаем и оцениваем ситуацию каждый день. Если число инфекций в городе сильно повысится, нам придется частично или полностью закрыть рождественские ярмарки".
На одной из улиц в центре расположены дополнительные торговые точки, для которых нет ограничений или контроля 2G. Именно здесь Симоне Хайнц (Simone Heinz) из Гамбурга продает кукол ручной работы. Ее киоск называется "Беспечность" - "Leichtsinn". Рядом продаются украшения из серебра, напротив идет бойкая продажа горячих венгерских вареников, за ними даже выстроилась очередь. "Мы очень популярны, потому что находимся не на огороженной территории, - говорит Симона Хайнц. - Иногда внезапно появляется так много покупателей, как будто их привез туристический автобус".
В ста метрах от павильона с куклами стоит очередь перед зданием бывшего госпиталя и монастыря Святого Духа (Heilig-Geist-Hospital). На входе людей просят предъявить сертификаты о полной вакцинации или свидетельства о выздоровлении от ковида. Внутри посетителей ждут предметы искусства, ювелирные украшения и другие изделия ручной работы. Немецкая ассоциация "Женщины и культура" устраивает эту ярмарку декоративно-прикладного искусства уже более 50 лет.
В этом году открыты только половина стендов и палаток, а посетителей - всего 30 процентов от обычного числа. "Мне грустно это видеть", - подчеркивает одна из руководительниц ассоциации Лоре Эверс (Lore Evers). Она признается, что тоскует по рождественской музыке, "запаху вафель и пунша, по окруженной радостными гостями палатке, где продают вино, и по нашему маленькому кафе". Тем не менее, хорошо, что рождественский рынок, несмотря на пандемию, все же работает, добавляет Лоре.
На лице Йорга Либе (Jörg Liebe) из городка Маркранштедта под Лейпцигом тоже заметны облегчение и радость. Он установил свой стенд с кукольной мебелью и миниатюрными игрушками в подвале здания бывшего монастыря. Рядом с ним стенды, где продаются работы стеклодувов, яркий батик и дизайнерские шляпы. Йорг приезжает в Любек на протяжении 20 лет. Заявку на аренду места на рынке он подал еще летом. "Я рад, что не арендовал палатку в Дрездене", - говорит мужчина. Даже если в этом году он заработает меньше, чем обычно, ему важно быть здесь и ощущать себя частью традиционного рождественского базара в Любеке, признается Йорг.
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