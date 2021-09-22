Протестные плакаты в Беларуси - особое явление

Белорусский протест - в искусстве плаката

Плакаты для мирного протеста

"Все так плохо, что вышли даже интроверты", - один из плакатов, которыми запомнился белорусский мирный протест год назад. Выставка в музее Фолькванг в немецком Эссене показывает, как белорусы выражают недовольство с помощью искусства. Ее устроители солидарны с жителями Беларуси, требующими перемен, и привлекают внимание к трудной ситуации деятелей культуры, пострадавших от репрессий.