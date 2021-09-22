Протестные плакаты в Беларуси - особое явление

Мирный протест в Беларуси 2020 года отличался креативностью. Уличные акции из-за репрессий утихли, но недовольство находит выход. Протест продолжается. Каким образом? Об этом - выставка в немецком Эссене.
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