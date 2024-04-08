ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров спецназа "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации на юге Ливана одного из главарей шиитского радикального движения "Хезболлах". В ночь на понедельник, 8 апреля, были нанесены удары истребителями израильских ВВС, в результате которых был уничтожен командир элитного подразделения "Радван" в регионе Хаджир Али Ахмед Хасин, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

По этим данным, Хасин и еще два боевика "Хезболлах" были убиты в районе Эс-Султании. Кроме того, отмечается, что Хасин отвечал за планирование и проведение терактов в отношении гражданского населения северных районов Израиля, а с начала израильской военной операции в октябре 2023 года он осуществил большое число ракетных запусков в сторону Израиля.

Как отмечает AFP, данную информацию подтвердили государственные СМИ Ливана и источники в разведывательных кругах. В свою очередь "Хезболлах" заявило, что один из членов движения по имени Али Ахмед Хасин убит, не сообщив при этом дополнительной информации.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Кроме того, с начала обострения конфликта Израиля с ХАМАС практически ежедневно происходят бои на севере страны, в приграничной зоне с Ливаном, с боевиками движения "Хезболлах". По данным AFP, в результате столкновений в этом регионе погибли не менее 363 человек, большинство из которых - боевики "Хезболлах". В январе сообщалось об убийстве Израилем замглавы подразделения "Радван" Виссама ат-Тавила в Ливане. Спецназ "Радван" занимается проведением атак и диверсий на севере Израиля.

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