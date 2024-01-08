В Ливане при ударе Израиля убит командир "Хезболлах"

"Хезболлах" подтвердила гибель командира своего подразделения "Радван" в результате израильского авиаудара на юге Ливана. Израиль пока это не комментировал.

Высокопоставленный командир радикального шиитского движения "Хезболлах" был убит в Ливане в результате израильского авиаудара, сообщили в понедельник, 8 января, агентства Reuters и AFP со ссылкой на источники в службах безопасности. По их данным, погибшего звали Виссам ат-Тавил, он был заместителем главы элитного подразделения "Радван". Сообщения о его гибели также подтвердила сама группировка, не предоставив подробностей.

Собеседники Reuters рассказали, что командир и еще один боевик "Хезболлах" находились в автомобиле, который попал под обстрел израильской армии на юге страны. По информации источника AFP, ат-Тавил играл ведущую роль в руководстве военными операциями "Хезболлах" на юге Ливана. Его убийство усиливает опасения, что война в секторе Газа может распространиться на весь Ближний Восток, отметили источники агентств.

Израильские военные заявили, что 8 января нанесли новые авиаудары по "военным объектам" "Хезболлах" в Ливане, но пока не комментировали смерть ат-Тавила.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Как пишет Reuters, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в результате израильских бомбардировок на юге Ливана погибли более 130 боевиков "Хезболлах", еще 19 были убиты в Сирии.

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