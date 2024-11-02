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Израиль сообщил о гибели 780 своих солдат с начала войны

Жан Рофе
2 ноября 2024 г.

По данным ЦАХАЛ, число погибших израильских военных в ходе операций в секторе Газа и Ливане достигло 780.

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Израильские солдаты на границе с Ливаном
Израильские солдаты на границе с ЛиваномФото: Ayal Margolin/JINI via XinHua/picture alliance

С начала войны Израиля с палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС погибли 780 израильских военнослужащих. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 2 ноября.

По ее данным, за последние сутки в бою на севере сектора Газа были убиты еще двое сержантов пехотной бригады "Гивати" - 20-летний Итай Паризат и 22-летний Яир Ханания.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Во второй половине сентября Израиль объявил о проведении против этой группировки "упреждающей военной операции". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

 

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