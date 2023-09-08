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Из банковского клерка - в гиды по Берлину. История белоруски

Марта Сакавік
8 сентября 2023 г.

Белоруска Яна Козюля живет в Германии восемь лет, с 2021-го она работает гидом в Берлине. Каждый ее маршрут - это почти личная история. Продолжаем знакомиться с белорусами Берлина.

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Яна Козюля
Яна КозюляФото: Anastasia Romanova

До 2020 года Яна Козюля не очень любила рассказывать, что она из Беларуси: многие не знали, где находится ее страна, начинали спрашивать, не Россия ли это, - такие вопросы сильно утомляли. Хотя Яне всегда было что рассказать о себе, своей семьей, стране: ее дедушка Евгений Козюля - классик белорусской фотографии, в память о его родных названа улица в минской Лошице (переулок Чижевских - Ред.). Да и она сама могла поделиться сотней историй о себе: о своей минской панк-юности конца 2000-х, вынужденном взрослении после смерти отца и попытках найти себя, которые привели ее в Германию. 

Последние два года Яна работает гидом в Берлине. "С нашей первой встречи мне понравилась и привлекла его свобода, что для меня всегда было одной из главных ценностей в жизни", - рассказывает девушка.

В Берлине Яна Козюля живет восемь лет
В Берлине Яна Козюля живет восемь летФото: Anastasia Romanova

На ее экскурсиях можно узнать о возрождении города после войны, его еврейской истории, культуре протеста, белорусских местах, сквотах, техно-клубах, лучших галереях и многом другом. О том, как девочка-панк стала автором собственных туров и причем тут 2020 год - у DW.

Этим материалом мы продолжаем проект "Белорусский Берлин" - о людях и местах, которые делают один из самых мультикультурных городов мира и белорусским тоже.

Первую ночь в Берлине провела в сквоте

В Берлине Яна Козюля уже восемь лет. Сюда она переехала из Минска, где жили четыре поколения ее семьи по отцовской линии. Дедушка Яны - известный белорусский фотограф Евгений Козюля. В детстве она проводила много времени в фотолабораториях, ходила на выставки, была знакома со многими легендами белорусской фотографии.

"При этом у меня никогда не было отношения к этому как к чему-то сверхъестественному. Вот дедушка, вот его друзья, - рассказывает Яна. - Увлечение фотографией пришло ко мне уже после переезда в Берлин. К сожалению, дедушка не стал наставником для меня, но научил отличать хорошую фотографию от плохой".

Впервые в Берлине Яна побывала в 2009 году. Тогда вместе с друзьями из панк-группы она отправилась в турне по Европе. Каждый день музыканты выступали в новом городе, в Берлине их концерт прошел в одном из самых известных сквотов - Köpi.

"Возможно, тогда я носила розовые очки, поскольку это было мое первое самостоятельное путешествие в Европу, но меня поразило, что так в принципе возможно: люди захватили дом и живут там, могут свободно устраивать концерты. Для меня это был сильный культурный шок".

Одна из экскурсий Яны проходит по берлинскому району Кройцберг
Одна из экскурсий Яны проходит по берлинскому району Кройцберг Фото: privat

Из панк-тусовки - в "БРСМ"

Несмотря на то, что, казалось, все дороги вели ее к свободной творческой профессии, Яна выбрала экономическую специальность в БНТУ. Правда, поступить удалось только на платное отделение.

"Несмотря на активную панк-жизнь, я очень хорошо училась. Была уверена, что поступлю и все будет классно, но оказалась слишком самоуверенной и ЦТ сдала довольно средне. Родители, особенно папа - он уже тогда серьезно болел - очень переживали и хотели, чтобы у меня была хорошая перспективная специальность и я могла себя обеспечивать".

В 18 лет Яне пришлось резко повзрослеть: умер ее отец, который был для нее стеной и защитой во всем. Чтобы помочь маме оплачивать учебу, она стала подрабатывать: по выходным рисовала детям аквагрим в парках развлечений.

"В некотором смысле мне пришлось смириться с системой, которая была мне ненавистна, потому что иначе я не смогла бы выжить. Когда папы не стало, маме - преподавательнице БНТУ - пришлось справляться одной. Поднять на преподавательскую зарплату двух детей и оплатить учебу одного из них было нереально, поэтому все годы учебы я работала на то, чтобы получить 60-процентную скидку на учебу. Для этого мне пришлось переступить через себя: например, учиться только на 9-10, участвовать в общественных мероприятиях, писать научные работы и при этом стать членом БРСМ. Последнее было для меня особенно сложным, хотя я понимала, что ради мамы должна была пойти на этот шаг".

Много лет спустя этот опыт в какой-то мере помог ей понять людей, которые в 2020 году остались в системе и предпочли промолчать о том, что происходило в стране.

В Германию Яна приехала по программе Au-pair
В Германию Яна приехала по программе Au-pairФото: privat

Долгая дорога к свободе

После окончания университета Яна устроилась на работу в банк. Сперва работала в колл-центре, очень быстро ее перевели на менеджерскую позицию. Еще чуть-чуть - и ей могли предложить руководящую должность. "В тот момент я спросила себя: "И что дальше?" Я достигла возможного пика карьеры в стране через пару лет после университета. После этого замужество, семья, ипотека? Я не была к этому готова".

И снова из протеста Яна решила кардинально изменить свою жизнь.

В 2015-м она приехала в Германию по программе Au-pair - на протяжении года девушка жила в немецкой семье, где была няней для троих детей. Работа и адаптация оказались не из легких: в Минске Яна жила самостоятельно, прилично зарабатывала, на новом месте ей пришлось подстраиваться под уклад жизни чужой семьи. На выходных - обычно это были суббота и воскресенье - она уезжала в Берлин. Благодаря каучсерферам, у которых девушка ночевала, она смогла познакомиться и увидеть город глазами десятков людей.

Год жизни в семье закончился, и перед Яной встал выбор: вернуться в Беларусь или попробовать поступить в немецкий университет? Яна решила остаться, поступила и начала изучать инновационный менеджмент в Высшей школе техники и экономики Берлина (HTW Berlin).

Экскурсии по Берлину Яна начала проводить два года назад
Экскурсии по Берлину Яна начала проводить два года назадФото: Anastasia Romanova

Параллельно с учебой девушка работала, чтобы обеспечивать свою жизнь и платить за жилье. Подработку ассистенткой у профессора она вспоминает как одну из лучших работ в своей жизни. А вот повторить опыт сотрудничества с русскоязычной компанией ни за что бы не решилась: сначала с ней долго не заключали контракт, а после просто не заплатили за несколько месяцев работы.

Первое рабочее место после окончания университета Яна нашла довольно легко: она устроилась в немецкое диджитал-агентство, которое оказалось довольно консервативным и не совсем диджитал. Спустя время попробовала себя в роли маркетолога. Команда Яне очень нравилась, но с приходом пандемии формат работы поменялся: каждый день она сидела дома перед компьютером и участвовала в созвонах. "В тот момент ко мне пришло понимание, что я ехала в Берлин за свободой, а оказалось, что я снова сижу перед компьютером с 9 до 18 часов".

"Каждый маршрут, по которому я вожу людей, - это и моя личная история"

В поисках свободы белоруска Яна снова решилась на риск.

"Я всегда любила показывать Берлин своим друзьям и знакомым, которые сюда приезжали. Не раз слышала вопросы: "Ты не думала водить экскурсии?" На что я всегда отвечала, что я не историк и многого не знаю. А потом, когда осознала, сколько я уже профессий и занятий испробовала, подумала: почему бы не изучить что-то еще? Лицензия для работы гидом в Германии не нужна, поэтому я решила попробовать".

Во время пандемии Яна читала много книг о Берлине
Во время пандемии Яна читала много книг о БерлинеФото: Anastasia Romanova

Во время пандемии Яна покупала много книг, поскольку книжные были теми редкими заведениями, которые работали во время локдауна. "Я взахлеб читала о Берлине, мне было интересно, это затягивало, особенно когда история касалась мирной революции, падения стены. Я видела очень много параллелей с Беларусью, казалось, что вот-вот и наша стена тоже должна упасть, и это дарило надежду. Так я пришла к тому, что начала водить экскурсии".

За два года Яна разработала и написала три маршрута по городу, сейчас в работе еще один - о подпольном движении и субкультурах в восточном Берлине.

"Темы рождаются случайно, даже спонтанно. Допустим, я решаю для себя, что хочу писать про какой-то район, потому что он интересен мне. Сначала я много читаю, собираю и проверяю информацию. События в Беларуси, потом война в Украине довольно сильно повлияли на то, о чем  я хочу рассказать другим. Например, у меня есть маршрут по центру города, во время которого рассказываю о его еврейской истории. (...) Любой маршрут - это то, что мне важно, о чем мне хочется говорить. Я бы даже сказала, что каждый маршрут для меня - это личная история".

По словам Яны, Берлин и Минск совершенно не похожи
По словам Яны, Берлин и Минск совершенно не похожиФото: privat

Чем Берлин похож на Минск?

В планах у Яны - проводить экскурсии на белорусском и английском языках. На немецком, для носителей языка, она пока не решается.

Также Яна ведет блог в Instagram, где щедро делится и рассказывает о любимых ею местах Берлина. Есть ли в этом городе те, что напоминают ей о родном Минске?

"Я заметила, что люди из новой волны эмиграции ищут какие-то связи с Минском. В Берлине у меня их нет. Хотя такое случилось со мной, когда я попала в Ригу: там многое напоминало о родном доме. Для меня Берлин - это совершенно не Минск. Он прекрасен тем, что под настроение ты можешь найти миллион мест, которые тебе нравятся. Для поиска спокойствия - одни, для движухи - другие".

Берлин Яна считает своим городом, но при этом скучает по своей семье и родным местам в Беларуси. "Мне кажется, когда весь ужас закончится, когда я ступлю своей ногой на белорусскую землю, буду просто плакать навзрыд, - делится эмоциями Яна. - В Риге я просто физически почувствовала боль от невозможности попасть в родные места".

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