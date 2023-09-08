Из банковского клерка - в гиды по Берлину. История белоруски

Белоруска Яна Козюля живет в Германии восемь лет, с 2021-го она работает гидом в Берлине. Каждый ее маршрут - это почти личная история. Продолжаем знакомиться с белорусами Берлина.

До 2020 года Яна Козюля не очень любила рассказывать, что она из Беларуси: многие не знали, где находится ее страна, начинали спрашивать, не Россия ли это, - такие вопросы сильно утомляли. Хотя Яне всегда было что рассказать о себе, своей семьей, стране: ее дедушка Евгений Козюля - классик белорусской фотографии, в память о его родных названа улица в минской Лошице (переулок Чижевских - Ред.). Да и она сама могла поделиться сотней историй о себе: о своей минской панк-юности конца 2000-х, вынужденном взрослении после смерти отца и попытках найти себя, которые привели ее в Германию.

Последние два года Яна работает гидом в Берлине. "С нашей первой встречи мне понравилась и привлекла его свобода, что для меня всегда было одной из главных ценностей в жизни", - рассказывает девушка.

В Берлине Яна Козюля живет восемь лет Фото: Anastasia Romanova

На ее экскурсиях можно узнать о возрождении города после войны, его еврейской истории, культуре протеста, белорусских местах, сквотах, техно-клубах, лучших галереях и многом другом. О том, как девочка-панк стала автором собственных туров и причем тут 2020 год - у DW.

Этим материалом мы продолжаем проект "Белорусский Берлин" - о людях и местах, которые делают один из самых мультикультурных городов мира и белорусским тоже.

Первую ночь в Берлине провела в сквоте

В Берлине Яна Козюля уже восемь лет. Сюда она переехала из Минска, где жили четыре поколения ее семьи по отцовской линии. Дедушка Яны - известный белорусский фотограф Евгений Козюля. В детстве она проводила много времени в фотолабораториях, ходила на выставки, была знакома со многими легендами белорусской фотографии.

"При этом у меня никогда не было отношения к этому как к чему-то сверхъестественному. Вот дедушка, вот его друзья, - рассказывает Яна. - Увлечение фотографией пришло ко мне уже после переезда в Берлин. К сожалению, дедушка не стал наставником для меня, но научил отличать хорошую фотографию от плохой".

Впервые в Берлине Яна побывала в 2009 году. Тогда вместе с друзьями из панк-группы она отправилась в турне по Европе. Каждый день музыканты выступали в новом городе, в Берлине их концерт прошел в одном из самых известных сквотов - Köpi.

"Возможно, тогда я носила розовые очки, поскольку это было мое первое самостоятельное путешествие в Европу, но меня поразило, что так в принципе возможно: люди захватили дом и живут там, могут свободно устраивать концерты. Для меня это был сильный культурный шок".

Одна из экскурсий Яны проходит по берлинскому району Кройцберг Фото: privat

Из панк-тусовки - в "БРСМ"

Несмотря на то, что, казалось, все дороги вели ее к свободной творческой профессии, Яна выбрала экономическую специальность в БНТУ. Правда, поступить удалось только на платное отделение.

"Несмотря на активную панк-жизнь, я очень хорошо училась. Была уверена, что поступлю и все будет классно, но оказалась слишком самоуверенной и ЦТ сдала довольно средне. Родители, особенно папа - он уже тогда серьезно болел - очень переживали и хотели, чтобы у меня была хорошая перспективная специальность и я могла себя обеспечивать".

В 18 лет Яне пришлось резко повзрослеть: умер ее отец, который был для нее стеной и защитой во всем. Чтобы помочь маме оплачивать учебу, она стала подрабатывать: по выходным рисовала детям аквагрим в парках развлечений.

"В некотором смысле мне пришлось смириться с системой, которая была мне ненавистна, потому что иначе я не смогла бы выжить. Когда папы не стало, маме - преподавательнице БНТУ - пришлось справляться одной. Поднять на преподавательскую зарплату двух детей и оплатить учебу одного из них было нереально, поэтому все годы учебы я работала на то, чтобы получить 60-процентную скидку на учебу. Для этого мне пришлось переступить через себя: например, учиться только на 9-10, участвовать в общественных мероприятиях, писать научные работы и при этом стать членом БРСМ. Последнее было для меня особенно сложным, хотя я понимала, что ради мамы должна была пойти на этот шаг".

Много лет спустя этот опыт в какой-то мере помог ей понять людей, которые в 2020 году остались в системе и предпочли промолчать о том, что происходило в стране.

В Германию Яна приехала по программе Au-pair Фото: privat

Долгая дорога к свободе

После окончания университета Яна устроилась на работу в банк. Сперва работала в колл-центре, очень быстро ее перевели на менеджерскую позицию. Еще чуть-чуть - и ей могли предложить руководящую должность. "В тот момент я спросила себя: "И что дальше?" Я достигла возможного пика карьеры в стране через пару лет после университета. После этого замужество, семья, ипотека? Я не была к этому готова".

И снова из протеста Яна решила кардинально изменить свою жизнь.

В 2015-м она приехала в Германию по программе Au-pair - на протяжении года девушка жила в немецкой семье, где была няней для троих детей. Работа и адаптация оказались не из легких: в Минске Яна жила самостоятельно, прилично зарабатывала, на новом месте ей пришлось подстраиваться под уклад жизни чужой семьи. На выходных - обычно это были суббота и воскресенье - она уезжала в Берлин. Благодаря каучсерферам, у которых девушка ночевала, она смогла познакомиться и увидеть город глазами десятков людей.

Год жизни в семье закончился, и перед Яной встал выбор: вернуться в Беларусь или попробовать поступить в немецкий университет? Яна решила остаться, поступила и начала изучать инновационный менеджмент в Высшей школе техники и экономики Берлина (HTW Berlin).

Экскурсии по Берлину Яна начала проводить два года назад Фото: Anastasia Romanova

Параллельно с учебой девушка работала, чтобы обеспечивать свою жизнь и платить за жилье. Подработку ассистенткой у профессора она вспоминает как одну из лучших работ в своей жизни. А вот повторить опыт сотрудничества с русскоязычной компанией ни за что бы не решилась: сначала с ней долго не заключали контракт, а после просто не заплатили за несколько месяцев работы.

Первое рабочее место после окончания университета Яна нашла довольно легко: она устроилась в немецкое диджитал-агентство, которое оказалось довольно консервативным и не совсем диджитал. Спустя время попробовала себя в роли маркетолога. Команда Яне очень нравилась, но с приходом пандемии формат работы поменялся: каждый день она сидела дома перед компьютером и участвовала в созвонах. "В тот момент ко мне пришло понимание, что я ехала в Берлин за свободой, а оказалось, что я снова сижу перед компьютером с 9 до 18 часов".

"Каждый маршрут, по которому я вожу людей, - это и моя личная история"

В поисках свободы белоруска Яна снова решилась на риск.

"Я всегда любила показывать Берлин своим друзьям и знакомым, которые сюда приезжали. Не раз слышала вопросы: "Ты не думала водить экскурсии?" На что я всегда отвечала, что я не историк и многого не знаю. А потом, когда осознала, сколько я уже профессий и занятий испробовала, подумала: почему бы не изучить что-то еще? Лицензия для работы гидом в Германии не нужна, поэтому я решила попробовать".

Во время пандемии Яна читала много книг о Берлине Фото: Anastasia Romanova

Во время пандемии Яна покупала много книг, поскольку книжные были теми редкими заведениями, которые работали во время локдауна. "Я взахлеб читала о Берлине, мне было интересно, это затягивало, особенно когда история касалась мирной революции, падения стены. Я видела очень много параллелей с Беларусью, казалось, что вот-вот и наша стена тоже должна упасть, и это дарило надежду. Так я пришла к тому, что начала водить экскурсии".

За два года Яна разработала и написала три маршрута по городу, сейчас в работе еще один - о подпольном движении и субкультурах в восточном Берлине.

"Темы рождаются случайно, даже спонтанно. Допустим, я решаю для себя, что хочу писать про какой-то район, потому что он интересен мне. Сначала я много читаю, собираю и проверяю информацию. События в Беларуси, потом война в Украине довольно сильно повлияли на то, о чем я хочу рассказать другим. Например, у меня есть маршрут по центру города, во время которого рассказываю о его еврейской истории. (...) Любой маршрут - это то, что мне важно, о чем мне хочется говорить. Я бы даже сказала, что каждый маршрут для меня - это личная история".

По словам Яны, Берлин и Минск совершенно не похожи Фото: privat

Чем Берлин похож на Минск?

В планах у Яны - проводить экскурсии на белорусском и английском языках . На немецком, для носителей языка, она пока не решается.

Также Яна ведет блог в Instagram , где щедро делится и рассказывает о любимых ею местах Берлина. Есть ли в этом городе те, что напоминают ей о родном Минске?

"Я заметила, что люди из новой волны эмиграции ищут какие-то связи с Минском. В Берлине у меня их нет. Хотя такое случилось со мной, когда я попала в Ригу: там многое напоминало о родном доме. Для меня Берлин - это совершенно не Минск. Он прекрасен тем, что под настроение ты можешь найти миллион мест, которые тебе нравятся. Для поиска спокойствия - одни, для движухи - другие".

Берлин Яна считает своим городом, но при этом скучает по своей семье и родным местам в Беларуси. "Мне кажется, когда весь ужас закончится, когда я ступлю своей ногой на белорусскую землю, буду просто плакать навзрыд, - делится эмоциями Яна. - В Риге я просто физически почувствовала боль от невозможности попасть в родные места".

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