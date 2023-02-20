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Клаудиа Рот и Алексей Полуян
Клаудиа Рот и Алексей ПолуянФото: Yana Karpova DW
КультураБеларусь

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

Дмитрий Вачедин
36 мин. назад

На Берлинале белорусские кинодеятели объявили о создании независимой киноакадемии в эмиграции. Это беспрецедентное событие для постсоветских стран.

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Одно из главных событий кинофестиваля Берлинале (по крайней мере, для постсоветских стран) уже произошло. 17 февраля группа молодых кинематографистов из Беларуси представила первое независимое от Лукашенко кинообъединение - Белорусскую независимую киноакадемию. Ее учредителями стали шесть человек, уехавших из Беларуси по политическим причинам: основатель минского кинофестиваля "Северное сияние" Ольга Чайковская, режиссеры Дарья Жук, Андрей Кутило и Алексей Полуян, бывший программный директор минского фестиваля "Лістапад" Игорь Сукманов и кинокритик Ирена Котелович.

С чего началась белорусская киноакадемия

"Беда помогла нам объединиться. Идея давно лежала на поверхности, но поначалу все заканчивалось разговорами. А потом в Беларуси задержали директора фестиваля Watch Docs Татьяну Гацура-Яворскую, очень открытого и честного человека, - все хотели помочь, но никто не мог сформулировать план действий, и каждый писал обращения куда мог. Татьяна была освобождена - наверное, не из-за этих писем, но мы поняли, что нужно объединяться. И когда началась война, то мы за один-два дня собрали 130 подписей белорусских киношников под антивоенным заявлением", - рассказывает режиссер Алексей Полуян.

Клаудиа Рот и основатели Белорусской независимой киноакадемии
Клаудиа Рот и основатели Белорусской независимой киноакадемииФото: Yana Karpova DW

Национальные киноакадемии во всех странах лоббируют и представляют интересы работников кино, в Германии члены немецкой киноакадемии, например, выбирают победителей главной немецкой кинонаграды - "Лолы". В ситуации, когда, по оценке Алексея Полуяна, больше 90 процентов белорусских кинодеятелей вынуждены были эмигрировать, никакие организации, находящиеся внутри Беларуси, больше не могут их представлять. Единственной возможностью осталось объединение вне границ Беларуси. Это и произошло в Берлине.

"Надо кино снимать, а не организации создавать"

В Европе появление новой киноакадемии восторженно приветствовали как "своевременное и нужное начинание" (цитата с сайта Европейской киноакадемии). Кинофестиваль Берлинале предоставил площадку, а мероприятие посетила сама государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth). При этом создание таких организаций обычно осуществляется при государственной поддержке, а не людьми, которым, по выражению Полуяна, "надо кино снимать, а не организации создавать". "Это все из большой нужды. Я поставил на паузу на несколько месяцев работу над сценарием, чтобы мы могли нормально представить организацию на Берлинале", - говорит режиссер.

"Очень тяжело, когда нет системы финансирования. Когда ты делаешь белорусские истории на базе других стран, но без страны номер один. А не делать невозможно - если ты о себе не заявляешь, тебя никто и не слышит, все тебя забывают. Ведь на главных страницах газет сейчас явно не Беларусь. По сути, мы этот интерес к стране и создаем", - объясняет режиссер Дарья Жук.

Учредители киноакадемии работают бесплатно, на голом энтузиазме, у организации на первых порах не будет даже офиса. Однако медлить нельзя - в ситуации, когда в Беларуси практически не снимается независимого кино, нужно начинать работать прямо сейчас, чтобы хотя бы через пару лет на экраны стали выходить первые фильмы.

Представление проектов
Представление проектовФото: Yana Karpova DW

Кино Беларуси: проекты на вырост

Помимо представительской, у новой академии есть и созидательная функция: она будет помогать интегрировать белорусских авторов в европейские киноинституции - в кинофонды и кинофестивали. А также сводить авторов и продюсеров. По сути, эта работа уже начата - на мероприятии были представлены десять отобранных кинокритиками белорусских проектов, которые имеют все шансы заинтересовать продюсеров на Берлинале. Без академии этим проектам пришлось бы пробивать себе путь поодиночке в куда более тяжелых условиях.

Российские кинематографисты (из них очень многие тоже покинули страну и ищут индивидуальные пути продолжения карьеры) могут смотреть на белорусскую киноакадемию только с завистью. Однако в ситуации, когда мировые кинофестивали отказываются принимать фильмы, снятые при финансовой поддержке российского государства, а само государство требует от художников только пропаганды, создание подобной эмигрантской структуры - только вопрос времени. Ведь интерес к историям из России очень большой, и он будет сохраняться. Так что к следующему Берлинале - кто знает - на фестивале может появиться новая организация, под бело-сине-белым флагом.

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