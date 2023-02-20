В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

Одно из главных событий кинофестиваля Берлинале (по крайней мере, для постсоветских стран) уже произошло. 17 февраля группа молодых кинематографистов из Беларуси представила первое независимое от Лукашенко кинообъединение - Белорусскую независимую киноакадемию. Ее учредителями стали шесть человек, уехавших из Беларуси по политическим причинам: основатель минского кинофестиваля "Северное сияние" Ольга Чайковская, режиссеры Дарья Жук, Андрей Кутило и Алексей Полуян, бывший программный директор минского фестиваля "Лістапад" Игорь Сукманов и кинокритик Ирена Котелович.

С чего началась белорусская киноакадемия

"Беда помогла нам объединиться. Идея давно лежала на поверхности, но поначалу все заканчивалось разговорами. А потом в Беларуси задержали директора фестиваля Watch Docs Татьяну Гацура-Яворскую, очень открытого и честного человека, - все хотели помочь, но никто не мог сформулировать план действий, и каждый писал обращения куда мог. Татьяна была освобождена - наверное, не из-за этих писем, но мы поняли, что нужно объединяться. И когда началась война, то мы за один-два дня собрали 130 подписей белорусских киношников под антивоенным заявлением", - рассказывает режиссер Алексей Полуян.

Клаудиа Рот и основатели Белорусской независимой киноакадемии Фото: Yana Karpova DW

Национальные киноакадемии во всех странах лоббируют и представляют интересы работников кино, в Германии члены немецкой киноакадемии, например, выбирают победителей главной немецкой кинонаграды - "Лолы". В ситуации, когда, по оценке Алексея Полуяна, больше 90 процентов белорусских кинодеятелей вынуждены были эмигрировать, никакие организации, находящиеся внутри Беларуси, больше не могут их представлять. Единственной возможностью осталось объединение вне границ Беларуси. Это и произошло в Берлине.

"Надо кино снимать, а не организации создавать"

В Европе появление новой киноакадемии восторженно приветствовали как "своевременное и нужное начинание" (цитата с сайта Европейской киноакадемии). Кинофестиваль Берлинале предоставил площадку, а мероприятие посетила сама государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth). При этом создание таких организаций обычно осуществляется при государственной поддержке, а не людьми, которым, по выражению Полуяна, "надо кино снимать, а не организации создавать". "Это все из большой нужды. Я поставил на паузу на несколько месяцев работу над сценарием, чтобы мы могли нормально представить организацию на Берлинале", - говорит режиссер.

"Очень тяжело, когда нет системы финансирования. Когда ты делаешь белорусские истории на базе других стран, но без страны номер один. А не делать невозможно - если ты о себе не заявляешь, тебя никто и не слышит, все тебя забывают. Ведь на главных страницах газет сейчас явно не Беларусь. По сути, мы этот интерес к стране и создаем", - объясняет режиссер Дарья Жук.

Учредители киноакадемии работают бесплатно, на голом энтузиазме, у организации на первых порах не будет даже офиса. Однако медлить нельзя - в ситуации, когда в Беларуси практически не снимается независимого кино, нужно начинать работать прямо сейчас, чтобы хотя бы через пару лет на экраны стали выходить первые фильмы.

Представление проектов Фото: Yana Karpova DW

Кино Беларуси: проекты на вырост

Помимо представительской, у новой академии есть и созидательная функция: она будет помогать интегрировать белорусских авторов в европейские киноинституции - в кинофонды и кинофестивали. А также сводить авторов и продюсеров. По сути, эта работа уже начата - на мероприятии были представлены десять отобранных кинокритиками белорусских проектов, которые имеют все шансы заинтересовать продюсеров на Берлинале. Без академии этим проектам пришлось бы пробивать себе путь поодиночке в куда более тяжелых условиях.

Российские кинематографисты (из них очень многие тоже покинули страну и ищут индивидуальные пути продолжения карьеры) могут смотреть на белорусскую киноакадемию только с завистью. Однако в ситуации, когда мировые кинофестивали отказываются принимать фильмы, снятые при финансовой поддержке российского государства, а само государство требует от художников только пропаганды, создание подобной эмигрантской структуры - только вопрос времени. Ведь интерес к историям из России очень большой, и он будет сохраняться. Так что к следующему Берлинале - кто знает - на фестивале может появиться новая организация, под бело-сине-белым флагом.

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