"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине

Весной 2023 года Сергей Михалок и его новый "Ляпис Трубецкой" отправились в очередной тур по странам Европы. Начали с Польши, заехали в Латвию, завернули в Австрию - и вот наконец добрались до Германии. 25 июня Михалок выступил в Берлине на сцене Columbia Theater, который вмещает более трех тысяч человек. В зале было ощутимо меньше.

Концерт продлился час с небольшим. Михалок неторопливо ходил по сцене, прерывал "Жыве Беларусь" из зала очередной песней, но дал время фанатам трижды прокричать "Слава Україні". В итоге и давние поклонники, и те, кто был на его концерте впервые, выходили из Columbia Theater вспотевшими и радостными. Кто пришел на концерт "Ляписа Трубецкого" в Берлине - в репортаже DW.

Неизменный Михалок

За последние годы в личной жизни Сергея Михалка произошло немало: он переехал из Украины в Эстонию, развелся с актрисой Светланой Зеленковской и теперь воспитывает их троих детей.

Творческая жизнь Михалка выглядит менее насыщенной: последнюю песню он написал три года назад, еще во времена существования его проекта "Дрезден". Недавно, правда, перевел на украинский язык и записал две старые песни: "Воины света" и "Евпатория".

Тем не менее, выступает Михалок со старым репертуаром регулярно. На его концерте в Берлине, казалось, собралась очень международная публика: она разговаривала на украинском, русском, белорусском, английском и немецком.

"Не могу что-то от кого-то требовать"

Белоруска Настя более десяти лет живет в Берлине. На концерт она пришла в большой компании: с мужем, друзьями и родителями, которые недавно приехали к ней в гости из Орши. На концерте Михалка семья не впервые - помнит еще времена, когда он приезжал выступать к ним в город.

"Первые песни "Ляписов" - это не мое время, я тогда была маленькой, но все равно знаю их наизусть, - делится воспоминаниями Настя. - Для меня Михалок скорее ассоциируется с протестным контекстом, хотя с 2020 года от него почти ничего не слышно, да и новых песен не было. Многие тогда хотели, чтобы он высказался. И мы хотели, надо признаться. Разочаровал ли он этим? Я не могу требовать что-то от кого-то. Каждый решает за себя сам".

Ее мама Ольга мнение дочери разделяет: "В свое время Михалок все сказал, но тогда его никто не слышал. Я сама никогда в жизни не ходила на протесты, но мнение о происходящем высказывала. А теперь и это невозможно. Даже в кругу соседей боюсь что-то сказать".

"Если бы жена была за Путина, нам было бы не по пути"

"А вы когда переехали в Берлин? В 2021-м? А, после вашей "войны"? Ні-ні, ти говори білоруською - я все розумію", - разговаривают между собой, очевидно, украинцы и белорусы.

Андрей - украинец, до 2022 года жил в Киеве, работал фокусником. Марина родилась на Дальнем Востоке, там же и работала - преподавала игру на гитаре. Встретились и познакомились они в Китае, когда оба были на гастролях.

"Это было еще до всех войн, в 2013 году, - рассказывает их историю Андрей. - Уже тогда Марина была против Путина, и это нас сблизило. А иначе, я думаю, нам было бы не по пути".

Песни Сергея Михалка пришли в жизнь семейной пары в разное время: к Марине - в начале 2000-х, к Андрею - после 2014-го, когда "Воины света" стали неофициальным гимном украинского протеста. На концерте группы они впервые - смогли попасть только в Берлине, куда они переехали в апреле 2022 года.

Зрители на концерте "Ляписа" в Берлине

"Мне нужна была операция, в Украине я умирал, - будто оправдываясь, говорит Андрей, снимает кепку и показывает глубокий шрам у основания черепа. - Месяц восстанавливался, думал, пробудем здесь полгода, война закончится - и мы вернемся. Но ожидание растянулось. Мы решили искать здесь работу. Нашли. Платим налоги, на шее у государства не сидим", - рассказывает Андрей.

Сейчас он работает в доставке, Марина - горничной в отеле.

"Интересно, каким будет Михалок сегодня. Мы за его жизнью не следим, знаем только по песням. Для нас он особо не поменялся. Приятно, что он так сильно поддерживает Украину. Хотя от Беларуси, кажется, он как-то дистанцировался", - рассуждают муж и жена.

"Было две родины - не стало ни одной"

Лена - девушка с синими дредами - из Санкт-Петербурга. Это ее второй концерт "Ляписов" - первый был весной 2022-го. Тогда, вспоминает она, Сергей Михалок много общался с публикой, высказывался в поддержку Украины - это было важно для нее.

В апреле 2022 года Лена переехала в Берлин: ее релоцировал банк, в котором девушка работает. На руке у нее - желто-синий браслет, который ее друзья купили у украинских детей.

"Моя мама - украинка, я сама всю жизнь прожила в России. Мне очень сложно переживать все, что происходит сейчас в Украине. Раньше у меня было две родины, а сейчас как будто не осталось ни одной: Украину бомбят, в Россию я не могу и не хочу возвращаться, там мне все чужое. Настолько, что когда Пригожин начал свой мятеж, следила за этими событиями с радостью и злорадством".

Сергей Михалок выступал в солнцезащитных очках Фото: DW

"Частичка молодости и того драйва"

Концерт в Берлине Сергей Михалок начал в 20:19. Примерно в 21:40 зрители уже направлялись к выходу.

На сцену Михалок вышел в кепке и солнцезащитных очках, с заметно подросшей бородой и в свободной рубашке. С публикой общался редкими стихами-метафорами, дважды сказал "дякую" и один раз "спасибо". Когда в толпе зазвучало "Жыве Беларусь", Михалок перебил ее "любовью, которая приходит в платье белом". "Слава Украине", правда, пришедшие поклонники успели позже крикнуть три раза.

Песню "Воины света" Михалок исполнял в желто-синем свете, "Ня быць скотам" - в свете белых и красных прожекторов.

Музыканты группы - два гитариста, барабанщик и тромбонист - казалось, отдавали публике больше, чем фронтмен. Михалок неторопливо ходил по сцене и - опять же казалось - хотел побыстрее закончить происходящее. Хотя на бис вышел и спел еще две песни.

"Я помню Михалка, когда он был такой "шалалай" и, так сказать, несерьезный молодой человек, после концертов мы не раз тусовались на гомельских квартирах, - вспоминает о начале 2000-х и Михалке того времени белорус Тарас. Прошедший концерт ему понравился. - "Ляписы" были для меня всегда разными, меняющимся и все-таки прогрессирующими. А может, это просто возраст. Несмотря ни на что, Михалок культовый, это частичка молодости и того самого драйва".



Смотрите также: