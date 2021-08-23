Иск против окружения Лукашенко. В ФРГ будут судить белорусских силовиков?
Немецкие правозащитники подали иск в ФРГ против 6 высокопоставленных чиновников из окружения Лукашенко. DW узнала, есть ли в списке сам Лукашенко и на какой итог можно рассчитывать?
Немецкие правозащитники обратились Федеральную прокуратуру ФРГ
Речь идет о представителях силовых структур, участвовавших в преступлениях против человечности в Беларуси, начиная с августа 2020 года. "Самого Лукашенко в списке нет. Как глава государства он пользуется иммунитетом от международного уголовного преследования. Это можно сравнить с Асадом в Сирии, которого мы никогда не упоминали в своих заявлениях," - отмечает Андреас Шюллер (Andreas Schüller), директор программы Европейского центра конституционных прав и прав человека (ECCHR) по проблемам международных преступлений и правовой ответственности. ECCHR совместно со Всемирной организацией против пыток (OMCT) и обратился с иском в Федеральную прокуратуру ФРГ на действия белорусских силовиков.
Кто в списке?
Имен силовиков заявители пока не разглашают: "Расследование будет вестись в органах безопасности, и тут нужно будет разбираться, кто и за что отвечал. И до предъявления обвинения дело может дойти не так быстро. Мы не хотим пока называть имена, чтобы потенциальные подозреваемые не знали, ведется ли в их отношении расследование или нет," - говорит Андреас Шюллер. Кроме того, Федеральная прокуратура Германии должна будет решить, вести ли расследование в отношении отдельных подозреваемых или же это будет так называемое "структурное расследование".
Андреас Шюллер, директор программы Европейского центра конституционных прав и прав человека (ECCHR)
Профессор юридического факультета Университета имени Гумбольдта в Берлине Мартин Хегер (Martin Heger) в свою очередь отмечает: "Пока эти люди находятся в Беларуси, они не могут быть привлечены к ответственности в Германии. А поскольку Беларусь их не выдаст, там они будут защищены от уголовного преследования". Однако это не означает, что Германия не может проводить расследование в отношении белорусских силовиков. Они могут быть экстрадированы в ФРГ из других стран. А также выданы самой Беларусью - в случае политических перемен в стране. "Мы неоднократно видели это в прошлом, например, в Судане, где внезапно выдавали в зарубежные страны людей, которых ранее не экстрадировали", - рассказывает Мартин Хегер. "В любом случае это будет дамоклов меч для виновных, которые, в конечном итоге, поймут, что не смогут легко попасть во все страны, особенно в ЕС, потому что их могут экстрадировать в Германию".
Преступления против человечности в РБ
Обе организации, подавшие заявление в Федеральную прокуратуру ФРГ, участвуют в Международной платформе для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB), в которую входят также белорусские организации, такие как Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси. Через IAPB и сотрудничество с другими организациями у заявителей был доступ к большой базе свидетельств событий в Беларуси. А также прямые контакты с отдельными очевидцами тех событий, которые в данный момент живут не в Беларуси, и чьи имена также частично фигурируют в заявлении. Речь идет о преступлениях против человечности, включая умышленные убийства, пытки, сексуальное насилие, насильственные исчезновения, тюремное заключение и политические преследования.
Мартин Хегер, профессор юридического факультета Университета имени Гумбольдта
Это не первое заявление в европейскую прокуратуру в связи с действиями белорусского режима. 19 мая 2021 года от имени четырех неправительственных организаций было подано заявление для возбуждения уголовного дела в Палату досудебных слушаний Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Несколькими днями ранее, 10 мая, от имени 10 человек было подано заявление в Федеральную прокуратуру ФРГ о преступлениях против человечности, в которых истцы обвинили власти Беларуси во главе с Лукашенко. Наконец, 25 мая международная правозащитная организация "Репортеры без границ" подала в Генеральную прокуратуру Литвы иск в отношении Александра Лукашенко в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием известного белорусского блогера, бывшего главреда Telegram-канал Nexta Романа Протасевича.
Как отмечает Мартин Хегер, количество предъявленных обвинений не так важно: "Важно, собраны ли веские доказательства, особенно в отношении отдельных лиц, которым будут предъявлены обвинения".
Санкции на арест и судебные процессы
Будет ли инициировано расследование, решает теперь глава Федеральной прокуратуры Германии. Как отмечает Мартин Хегер, Международный уголовный кодекс Германии предусматривает расследование преступлений против человечности по всему миру, даже если они не имеют отношения к самой Германии. В ходе расследования должны быть собраны и проверены максимально возможные доказательства преступлений, также в сотрудничестве с другими государствами-членами Евросоюза, которые в будущем могут привести к выдаче санкций на арест ответственных представителей силовых структур и к судебным процессам.
"Можно провести сравнение с ситуацией в Сирии, где первые заявления мы подали еще в 2012 году, когда там были жестоко подавлены протесты гражданского общества и оппозиции. Это привело к первому судебному процессу в Германии. В случае с Беларусью также важно начать сейчас, чтобы прокуратуры в различных европейских странах вели расследование. Надеюсь, в следующие несколько месяцев и лет, шаг за шагом, мы придем к санкциям на арест, а также к судебным разбирательствам". В любом случае, как отмечает Мартин Хегер, такие процессы в Германии идут не очень быстро, особенно если они касаются других стран. Они включают в себя политические риски, поэтому для предъявления обвинения нужно иметь достаточное количество железных доказательств.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Лидер демократической Беларуси
Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Сбор подписей за Тихановскую
Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Единый кандидат от оппозиции
Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Объединение штабов
Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Три грации как символ мирных перемен
Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Непризнанные результаты выборов
10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Протесты после выборов
Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Вынужденная эмиграция
Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
За диалог при международном посредничестве
Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель
Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Внимание к пыткам в Беларуси
Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Премия Сахарова "За свободу мысли"
В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с диаспорой в Риме
Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Новый имидж лидера
За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.