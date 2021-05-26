 Генпрокуратура Литвы рассмотрит заявление против Лукашенко из-за посадки Ryanair | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2021

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Европа

Генпрокуратура Литвы рассмотрит заявление против Лукашенко из-за посадки Ryanair

Власти Беларуси объявили ложную тревогу, чтобы вынудить самолет Ryanair к посадке в Минске и задержать активиста Романа Протасевича, полагают "Репортеры без границ".

Экстренная посадка Ryanair в Минске

Экстренная посадка Ryanair в Минске 23 мая 2021 года

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) подала в Генеральную прокуратуру Литвы заявление в отношении Александра Лукашенко. Как сообщают правозащитники в среду, 26 мая, заявление было подано накануне вечером в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair с целью задержания известного белорусского блогера, бывшего главреда Telegram-канал Nexta Романа Протасевича.

RSF считают Лукашенко виновным в нарушении статей 251 и 252-1 Уголовного кодекса Литвы (угон самолета с преступным намерением). Заявление направлено лично против Лукашенко, так как "этот угон произошел, по всей очевидности, напрямую по его настоянию", отметил глава германского филиала RSF Кристиан Мир (Christian Mihr).

В заявлении RSF, в частности, указывает на то, что имеется "много убедительных свидетельств того, что белорусское правительство объявило ложную тревогу, чтобы вынудить самолет к посадке и задержать журналиста". Основной целью принудительной посадки самолета и задержания Протасевича было запугивание гражданского общества, при этом этот сигнал направлен, прежде всего, критически мыслящим журналистам в Беларуси и других странах, указывают далее правозащитники.

Непредвиденная посадка Ryanair 23 мая в Беларуси

23 мая лайнер Ryanair, совершавший перелет из Греции в Литву, совершил посадку в Минске, так как белорусские диспетчеры сообщили о возможном минировании борта. После посадки самолета белорусские силовики задержали находившегося на борту оппозиционного активиста, бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. В Беларуси в отношении Протасевича возбуждено уголовное дело, его обвиняют в экстремистской деятельности и включили в список террористов.

Возмущение международного сообщества

Главы государств и правительств стран Евросоюза призвали зарегистрированные в ЕС авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси и поручили Совету ЕС принять меры по закрытию авиапространства и аэропортов Евросоюза для белорусских авиалиний, а также "как можно скорее" ввести санкции против лиц и организаций из Беларуси, причастных к инциденту. Действия Минска резко осудили не только в Евросоюзе, но и в США, Великобритании, НАТО и ООН.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Посадка в Минске самолета с Протасевичем: как Лукашенко перешел черту. DW Новости

 

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