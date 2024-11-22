Инвестор из США намерен купить на торгах оператора "СП-2"

Стивен Линч попросил у Минфина США разрешения на покупку оператора СП-2 на торгах. Линч считает, что покупка газопровода - уникальная возможность контролировать поставки энергии в Европу.

Американский инвестор Стивен Линч обратился к администрации США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по покупке газопровода "Северный поток-2", когда тот будет выставлен на аукцион, сообщила вечером в четверг, 21 ноября, газета The Wall Street Journal (WSJ).

В феврале 2024 года Линч запросил у Минфина США разрешение, которое позволит ему вести переговоры с субъектами, находящимися под санкциями, выяснили журналисты. В письме Линча Минфину говорится, что в январе 2025 года в процессе банкротства оператора "Северного потока" наступит срок для реструктуризации долга компании или ее ликвидации.

Линч полагает, что после завершения войны в Украине и у России, и у ее бывших клиентов в Европе "возникнет соблазн включить трубопровод, независимо от того, кому он принадлежит". По словам источников WSJ, Линч считает, что сможет купить оператора, оцененного примерно в 11 млрд долларов, "за копейки". По его мнению, многие инвесторы не станут участвовать в торгах из-за геополитики, а другие не будут отвечать интересам США.

Возможность контроля поставок энергии в Европу

В одном из интервью Стивен Линч говорил, что покупка газопровода - "уникальная возможность контролировать поставки энергии в Европу до конца эры ископаемого топлива", к тому же владение "Северным потоком" обеспечит США рычаг на мирных переговорах с Россией, считает он.

WSJ описывает 57-летнего Линча, прожившего около 20 лет в Москве, как бизнесмена, успешно скупавшего по дешевке российские активы и заработавшего репутацию одного из немногих американских инвесторов, способных ориентироваться в сложных деловых и политических условиях. В 2022 году Минфин США дал ему разрешение на покупку швейцарской "дочки" Сбера после введения санкций против материнской компании.

В 2007 году связанная с Линчем компания выкупила Yukos Finance - "дочку" ЮКОСа, которая управляла иностранными активами - заплатив с большой скидкой более 2 млрд долларов. Кроме того, Линч внес существенный вклад в президентскую кампанию Дональда Трампа, выделив более 300 тыс. долларов прореспубликанским комитетам.

Санкции против Nord Stream 2

22 февраля 2022 года, после того как президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", Германия остановила сертификацию "Северного потока-2", который так и не был введен в эксплуатацию, а на следующий день президент США Джо Байден ввел санкции против оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG.

С тех пор процедура банкротства компании несколько раз откладывалась по ее просьбе. В последний раз - в июне 2024 года - суд в Швейцарии отложил банкротство компании до января 2025-го. После банкротства оператора должны выставить на торги.