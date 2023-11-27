Илон Маск в Израиле посетил подвергшийся атаке ХАМАС кибуц

Маск в разговоре с Нетаньяху согласился, что ХАМАС должен бть уничтожен и у Израиля "нет другого выбора".

Владелец компаний SpaceX и X (бывший Twitter) Илон Маск в понедельник, 27 ноября, вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху посетил кибуц Кфар-Аза рядом с сектором Газа, который стал одним и наиболее пострадавших в результате атаки ХАМАС 7 октября.

"Я посетил кибуц Кфар-Газа с Илоном Маском, чтобы лично показать ему преступления против человечности, совершенные ХАМАС", - написал Нетанияху, опубликовав фотографию из кибуца.

Маск и Нетанияху провели совместный прямой эфир в соцсети X. Бизнесмен согласился с премьер-министром, что ХАМАС должен быть уничтожен и что у Израиля "нет другого выбора". Маск также заявил, что жертвы среди гражданского населения "неизбежны" и что Израиль пытается избежать их в войне против ХАМАС. Кроме того, предприниматель сказал, что хотел бы помочь в восстановлении Газы после войны. По его мнению, восстановление сектора будет важным шагом к предотвращению войны в будущем, передает The Times of Israel.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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