ФРГ выделит 7 млн евро на восстановление кибуца в Израиле

Германия финансово поможет с восстановлением кибуца Беэри на границе с сектором Газа, который подвергся атаке ХАМАС 7 октября.

В 2024 году бундестаг Германии предоставит 7 миллионов евро на восстановление разрушенного террористами ХАМАС кибуца Беэри, сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в ходе официального визита в Израиль в понедельник, 27 ноября.

Средства пойдут на восстановление культурного центра и центра для пожилых людей в кибуце. По словам президента ФРГ, в процессе должны участвовать и жители Германии, например, молодые люди, которые получают профобразование по рабочим специальностям.

"Беэри и многие другие кибуцы заслуживают того, чтобы быть не только частью истории Израиля, но прежде всего частью будущего Израиля", - подчеркнул Штайнмайер.

"Мы вернемся. Мы восстановим эти места. Они зацветут", - заявил на совместной конференции президент Израиля Ицхак Герцог.

Кибуц Беэри с населением в 1300 человек находится на границе с сектором Газа. Он был основан в том числе и немецкими евреями. В результате атаки террористов ХАМАС 7 октября в кибуце погибли более 130 человек и более 50 были похищены.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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