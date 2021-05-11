 МЭА: Новые месторождения нефти и газа человечеству больше не понадобятся | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 18.05.2021

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Экономика

МЭА: Новые месторождения нефти и газа человечеству больше не понадобятся

Международное энергетическое агентство представило "Net Zero by 2050" - подробный план перехода на зеленую энергетику и достижения климатической нейтральности к середине века.

Нефтяная платформа Приразломная на российском арктическом шельфе

Нефтяная платформа "Приразломная" на российском арктическом шельфе

Изменение климата стало, возможно, величайшим вызовом, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Ключ к предотвращению наихудших последствий глобального потепления находится в энергетическом секторе, ведь на его долю приходятся примерно три четверти выбросов парниковых газов. Мировое сообщество должно кардинально изменить прежние способы получения, транспортировки и использования энергии. Проводить декарбонизацию будет очень трудно, но это возможно и принесет мировой экономике огромные выгоды.

МЭА - энергетическое агентство развитых демократических стран

Таков основной посыл концепции глобального сокращения выбросов CO2 и перехода на зеленую энергетику, представленный 18 мая в Париже Международным энергетическим агентством (МЭА). Оно является автономным подразделением Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей индустриально развитые демократические государства.

Титульный лист доклада МЭА Net Zero by 2050

Титульный лист доклада МЭА

Большинство членов МЭА - импортеры энергоносителей, однако в агентство входят и такие крупные нефтегазовые державы, как США, Мексика, Канада, Норвегия, а также, к примеру, Польша, обладающая значительными запасами угля, и Австралия, крупный экспортер как угля, так и сжиженного природного газа (СПГ). 

Изложенная на 220 страницах концепция достижения климатической нейтральности к середине столетия озаглавлена "Net Zero by 2050" и представляет собой "дорожную карту для глобального энергетического сектора". Над ней работал международный коллектив из более чем 60 авторов, которые привлекли к тому же в разных странах свыше 100 экспертов и высокопоставленных представителей государственных органов в качестве консультантов.

Особый интерес для читателей в России, Казахстане, Азербайджане представляет оценка перспектив мировой нефтегазовой отрасли на пути к климатической нейтральности. Этим термином описывают ситуацию, при которой выбросы парниковых газов сравняются с объемами CO2, поглощаемыми естественным или искусственным путем, в результате чего эмиссия становится нулевой, иными словами - концентрация этих газов в атмосфере перестает нарастать.    

400 промежуточных целей на пути к климатической нейтральности

Для предотвращения потепления на планете более чем на 1,5 градуса по Цельсию ситуация в мировой энергетике уже менее чем через 30 лет может и должна, по мнению МЭА, выглядеть следующим образом. Две трети всей энергии на планете будут обеспечивать ветер, солнце, биоэнергия, геотермальные источники и гидроэнергия. Автомобили будут ездить главным образом на электричестве, воздушный транспорт перейдет в основном на биологическое и синтетическое топливо. Электроэнергию почти на 90% будут производить из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), остальное возьмет на себя главным образом ядерная энергетика.

Солнечная электростанция в провинции Цинхай в Китае

Солнечная электростанция в провинции Цинхай в Китае

В своей дорожной карте МЭА перечисляет свыше 400 промежуточных целей на пути к достижению нулевой эмиссии в 2050 году. Так, необходимо прекратить выдачу разрешений на строительство новых угольных электростанций. Наименее эффективные действующие угольные электростанции следует отключить до 2030 года, а более эффективные, которые будут работать до 2040 года, следует оснастить дополнительным оборудованием для очистки выбросов.

Доля электромобилей в глобальных продажах новых автомобилей нужно довести с нынешних 5% до 60% в 2030 году, а число зарядных станций для них необходимо увеличить с примерно 1 млн в данный момент до 40 млн менее чем через десять лет. Продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) следует прекратить к 2035 году.

Зеленая экономика создаст миллионы новых рабочих мест

В своей концепции МЭА исходит их того, что к 2030 году мировая экономика вырастет на 40%, но энергопотребление снизится при этом на 7%. Такое станет возможным благодаря всемирному рывку в деле повышения энергоэффективности. В этом десятилетии энергоэффективность должна ежегодно расти на 4%, что примерно в три раза быстрее, чем до сих пор планировалось.

Гибридная электростанция в Германии

Гибридная электростанция в ФРГ: ветряк, биогаз, электролиз и цистерны с водородом

В МЭА убеждены, что уже имеющихся технологий достаточно для достижения промежуточных целей 2030 года, но потом потребуются инновации, которые пока находятся на стадии прототипов, например установки по улавливанию CO2 из атмосферы и его хранению.

В дорожной карте подробно перечисляется, каких крупных инвестиций потребует решение поставленных задач. Одновременно в документе подчеркивается, что уже к 2030 году развитие зеленой энергетики позволит создать 14 миллионов новых рабочих мест. Так что ускоренный отказ от использования ископаемых энергоносителей не приведет к массовой безработице на планете, уверены авторы доклада.

Пик спроса на нефть пройден, цена барреля упадет до 35 долларов

В разделе, посвященном нефтяной и газовой промышленности, указывается, что государствам следует уже сейчас прекратить выдачу разрешений на освоение новых нефтяных и газовых месторождений - они не потребуются. "Спрос на нефть уже никогда не вернется к пику 2019 года", прогнозирует МЭА, в ближайшие три десятилетия он будет ежегодно снижаться в среднем на 4%.

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии в Рас-Таннуре

Крупнейшее нефтяное предприятие Саудовской Аравии в Рас-Таннуре на берегу Персидского залива

В результате цена нефти к 2030 году упадет до 35 долларов США за баррель. Поэтому поставки нефти на мировой рынок сосредоточит в своих руках лишь небольшое число стран-производителей с наиболее низкой себестоимостью добычи, к которым авторы исследования относят членов ОПЕК. Их доля на мировом рынке нефти вырастет с примерно 37% в последние годы до 52% в 2050-м, говориться в дорожной карте.  

В свою очередь, спрос на природный газ после падения в 2020 году быстро восстановится и будет расти до середины 2020-х годов, но ближе к 2030 году ускорит снижение, а в 2050-м окажется на 55% процентов ниже уровня прошлого кризисного года. В такой ситуации "не понадобятся новые месторождения газа помимо тех, которые уже разрабатываются", указывается в концепции МЭА. Невостребованными окажутся и те терминалы по производству СПГ, которые в данный момент сооружаются или находятся в стадии планирования.

Подготовка решений COP26 в Глазго

Международное энергетическое агентство рассматривает свою дорожную карту с ее амбициозными промежуточными и конечными целями как вклад в подготовку решений COP26 - 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Великобритании, в городе Глазго, с 1 по 12 ноября 2021 года. Ее пришлось перенести на год из-за пандемии коронавируса. Решения этой конференции станут обязательными для всех участников Парижского соглашения, включая Россию и Китай.

Для достижения целей, поставленных в этом соглашении, "требуется не что иное, как полная трансформация энергетических систем, лежащих в основе наших экономик", указывает обширный авторский коллектив "Net Zero by 2050" и подчеркивает: "Мы находимся в критическом году в начале критического десятилетия для этих усилий".

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    Автор: Андрей Гурков


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