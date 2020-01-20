Минприроды подсчитало, на сколько России хватит нефти и газа

России при нынешних уровнях добычи ископаемых энергоносителей хватит запасов нефти на 59 лет, а природного газа - на 103 года, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью РБК во вторник, 11 мая. При этом Козлов отметил, что запасы нефти и газа можно увеличить, если вкладывать средства в геологоразведку.

"Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются (истощаются. - Ред.), а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах", - сказал он.

В 2020 году добыча нефти и газового конденсата в России снизилась на 8,6% до 512,68 млн тонн - минимального уровня за 10 лет. В 2019 году Россия побила постсоветский рекорд, добыв 568 млн тонн нефти и конденсата. Добыча газа в 2020 году составила 692,33 млрд кубометров.

Роснедра: Запасов нефти хватит "до бесконечности"

В начале апреля глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев в интервью "Российской газете" заявил, что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных - только на 19 лет. "Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", - подчеркнул он, отметив, что запасов нефти хватит "до бесконечности". В этой связи Киселев напомнил, что еще не было ни одного года, когда Роснедра не сообщали бы о том, что прирост запасов по нефти и газу больше, чем объем добычи.

Евгений Киселев также говорил, что запасов газа в России должно хватить более, чем на 60 лет. "Здесь мы не видим больших проблем. Сейчас повышается коэффициент извлечения газа, мы уходим на большие глубины, на стратиграфические уровни, где сложнее работать. Истощаются ресурсы в традиционных регионах газодобычи, и мы двигаемся на север Арктики, Восточной Сибири, Ямала, где создается новая транспортная и добывающая инфраструктура", - отмечал он.

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