HRW сообщает о внесудебных казнях украинцев военными РФ

По меньшей мере 15 служащих ВСУ, судя по всему, были расстреляны российскими военными с декабря 2023 года при попытке сдаться в плен, пишут правозащитники из Human Rights Watch.

"Российские вооруженные силы с начала декабря 2023 года, судя по всему, убили как минимум 15 украинских солдат, которые пытались сдаться в плен, и, возможно, еще шестерых, которые сдавались в плен или уже сдались", - говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), обнародованном в четверг, 2 мая. Правозащитники подчеркивают, что все подобные инциденты должны быть расследованы как военные преступления.

"С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ВС РФ совершили множество отвратительных военных преступлений, - заявила Белкис Вилле - замдиректора HRW по вопросам кризисов и конфликтов. - Внесудебные казни - или убийства - сдавшихся в плен и раненных украинских солдат, хладнокровно застреленных, что категорически запрещено международным правом, - тоже относятся к этому позорному наследию".

Ролики с записями убийств военнопленных

HRW расследовала три случая очевидной внесудебной казни по меньшей мере 12 военнослужащих ВСУ, проверив и проанализировав записи с дронов, опубликованные в социальных сетях 2 и 27 декабря 2023 года, а также 25 февраля 2024-го. "В этих случаях солдаты явно демонстрировали намерение сдаться в плен и, поскольку они больше не принимали участие в боевых действиях, считались "вышедшими из строя" (hors de combat), они не могли быть целями (для применения военной силы. - Ред.) в соответствии с международным гуманитарным правом или законами войн", - констатируют правозащитники.

Белкис Вилле - заместитель директора правозащитной организации HRW по вопросам кризисов и конфликтов Фото: Yahya Arhab/dpa/picture alliance

На основе имеющегося видеоматериала HRW удалось определить места, где произошли два из трех упомянутых инцидентов. Установить место третьего случая вероятной казни сдающихся в плен украинских военных правозащитники не смогли из-за отсутствия в ролике каких-либо географических деталей, следует из пресс-релиза. При этом HRW не смогла выявить, какая именно сторона управляла беспилотником, с которого велась запись.

Четвертый случай, который расследовала организация, касается видеозаписи, появившейся в соцсетях 19 февраля и изображающей, как двое российских солдат казнят троих безоружных украинских военных, сдающихся в плен. Пользователь, опубликовавший эту запись, указал место, где, по его сведениям, произошло это преступление. Однако HRW не удалось проверить данные по независимым источникам.

В пятом случае расследование опиралось на интервью с украинским военнослужащим, обнародованное в Telegram-канале 18 февраля, а также подробные материалы СМИ, включая интервью с членами семьи одной из жертв. "Полученная информация позволяет предположить, что в ходе инцидента были казнены шесть солдат, однако обстоятельства произошедшего менее ясны", - говорится в пресс-релизе правозащитной организации.

HRW: Солдаты РФ идентифицированы по красным повязкам

В одном из пяти инцидентов, произошедшем 25 февраля, на верифицированной видеозаписи с беспилотника, широко разошедшейся по интернету, в том числе в соцсети X, можно увидеть, как по меньшей мере семь украинских солдат выходят из блиндажа, расположенного среди деревьев между двумя полями. Они снимают бронежилеты, по крайней мере один солдат снимает каску, и все ложатся лицом вниз, в то время как пятеро российских военнослужащих наводят на них оружие.

"Затем трое российских солдат стреляют в сторону явно сдавшихся украинских солдат сзади и с обеих сторон", - описывает ситуацию HRW. Отмечается, что правозащитники идентифицировали служащих ВС РФ по красным повязкам, которые были у них на руках и на ногах.

Шесть украинских солдат лежат лицом вниз, "заметно реагируя на выстрелы", а один пытается вернуться в блиндаж. Однако его застрелили, прежде чем он успел это сделать, резюмируют правозащитники. По данным организации, расстрел произошел в районе села Ивановское Донецкой области. Уточняется, что изначально это место было определено волонтером организации GeoConfirmed, пользующимся именем EjShahid, а затем подтверждено расследователями Human Rights Watch.

Обращение правозащитников к главе Минобороны РФ Шойгу

В докладе, опубликованном в марте 2023 года миссией ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, говорилось, что в течение первого года полномасштабного вторжения России в соседнее государство военнослужащие ВС РФ, а также наемники из ЧВК "Вагнер" совершили 15 внесудебных казней украинских военнопленных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал отвечать на вопросы правозащитников Фото: Russian Defence Ministry/dpa/picture-alliance

Позже в докладе ООН за февраль-июль 2023 года была задокументирована внесудебная казнь шести украинских военнопленных, напоминают в HRW. В последующем докладе, опубликованном в марте 2024 года и охватывающем три предыдущих месяца, было выявлено 12 эпизодов казни по меньшей мере 32 захваченных в плен солдат или лиц со статусом hors de combat. ООН получила подтверждение из независимых источников в отношении трех последних преступлений, жертвами которых стали семь украинских солдат.

22 апреля международная правозащитная организация HRW направила министру обороны РФ Сергею Шойгу письмо с просьбой прокомментировать эти случаи, а также сообщить, получали ли российские ВС приказ убивать сдающихся украинских военных, вместо того чтобы брать их в плен. Ответ на этот запрос получен не был.

9 апреля руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, в Офисе генпрокурора Украины (ОГПУ) Юрий Белоусов сообщил, что его ведомство располагает информацией о 54 украинских военнопленных, которых казнили российские военные.