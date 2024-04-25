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ОБСЕ: Российские власти задержали тысячи мирных украинцев

Сергей Куприков
25 апреля 2024 г.

Незаконные массовые аресты гражданских лиц "по-видимому, являются определяющей чертой российской стратегии на временно оккупированных территориях", говорится в отчете ОБСЕ.

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Буча стала символом насилия российских военных над гражданским населением
Буча стала символом насилия российских военных над гражданским населениемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Россия с 2014 года незаконно задержала тысячи мирных жителей Украины. Об этом говорится в отчете Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), представленному в четверг, 25 апреля в Вене. В отчете отмечается, что задержание Россией украинских гражданских лиц начались во временно оккупированном Крыму в 2014 году и продолжаются после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Авторы доклада считают, что тем самым российская сторона совершила преступления против человечности и военные преступления.

В конце февраля 45 из 57 стран-членов ОБСЕ, в том числе Германия поручили экспертам подготовить доклад о ситуации с преследованием российскими властями мирных украинских граждан. При этом ОБСЕ задействовала механизм, позволяющий проводить расследования без согласия страны, в отношении которой оно ведется.

Сколько всего людей задержано после российской аннексии Крыма в 2014 году юристам Веронике Билковой из Чехии, Сесили Хеллествейт из Норвегии и Элине Штайнерт из Латвии, точно установить не удалось. Однако их число исчисляется тысячами, сообщили они на основании документов, а также заявлений представителей украинских властей, потерпевших и свидетелей. Заключенные подвергаются унижениям, пыткам, сексуальному насилию. Эксперты также указали на задокументированные случаи гибели арестованных мирных граждан.

Незаконные массовые аресты гражданских лиц "по-видимому, являются определяющей чертой российской стратегии на временно оккупированных территориях", говорится в отчете. Многих арестованных обвиняют в поддержке украинской армии или в противодействии российской военной операции. По словам экспертов, задержания преследуют цель посеять страх и заставить сотрудничать с оккупационными властями.

 

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