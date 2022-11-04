Херсонщине грозит экологическая катастрофа по вине войск РФ

На 255-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий cубботы, 5 ноября (время московское).

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В Украине в последние недели наблюдались проблемы с работой систем Starlink из-за задержек оплаты связи, сообщает американский телеканал CNN . По данным его источников, около 1300 станций приема сигнала спутникового интернета, используемых украинскими военными, в конце октября на время прекратили работу, из-за чего на линии фронта возникли сложности. Отключения начались 24 октября, но вскоре станции снова начали принимать сигнал. При этом миллиардер Илон Маск, владеющий компанией SpaceX (ей принадлежит Starlink), 15 октября заявлял, что будет бесплатно предоставлять спутниковый интернет защитникам Украины.

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Российские войска в Херсонской области провоцируют экологическую катастрофу, во время отступления из Херсона загрязняя воду в Днепре и его притоках, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, при отходе с правого берега Днепра войска РФ взрывают суда, пришвартованные у городских пристаней, из-за этого в реку попало уже более 10 тонн горюче-смазочных материалов. Это грозит уничтожением территории обитания водоплавающих птиц, которая охраняется Рамсарской конвенцией. Украинская сторона не может оперативно заняться очисткой реки, так как ее специалисты не могут попасть на оккупированные Россией территории. По словам Янушевича, бездействие способно привести к загрязнениям водно-болотных угодий в регионе на десятки лет.

Хроника событий 4ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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