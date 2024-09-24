Handelsblatt: Киев сообщил Чехии и США о негодных снарядах

Часть артиллерийских снарядов, которые Украина получили от западных союзников, оказалась непригодной для использования. Боеприпасы взрывались не на расстоянии нескольких километров от установки, а всего лишь в 20-60 метрах от ее ствола после залпа. Об этом говорится в письме, которое украинское правительство направило Чехии, пишет немецкая деловая газета Handelsblatt в понедельник, 23 сентября, с указанием, что редакция имела возможность ознакомиться с этим обращением.

Уточняется, что речь идет об артиллерийских боеприпасах, которые были поставлены Киеву из США, а также в рамках чешской инициативы. "Во время боевого использования вышеуказанных снарядов произошли многочисленные случаи их разрыва на расстоянии от 20 до 60 метров от ствола (артиллерийской установки. - Ред.), - цитирует издание оказавшийся в распоряжении журналистов документ. - При этом пострадали военнослужащие и артиллерийские системы".

Как указывается в обращении Киева, причиной для преждевременного разрыва снарядов являются устаревшие взрыватели типа M515 и M51A5, разработанные еще во время Второй мировой войны. По данным украинских военных, непригодными к использованию в связи с этим оказались 0,05% от 35 000 боеприпасов, предоставленных Западом ВСУ. "Таким образом, из 10 000 выпущенных снарядов пять разорвались преждевременно", - подсчитало издание Handelsblatt.

Чешская инициатива по обеспечению ВСУ артиллерийскими боеприпасами

На фоне недостатка артиллерийских боеприпасов у ВСУ в феврале текущего года правительство Чехии предложило западным союзникам закупить на мировом рынке для Украины 800 000 боеприпасов. Многие страны Запада поддержали эту инициативу. Германия стала самым крупным спонсором этой закупки, обеспечив поставку около 180 000 артиллерийских снарядов, уточняется в публикации. Ранее газета Handelsblatt писала, что федеральное правительство ФРГ, вероятно, заплатила завышенную цену за эти снаряды.

В ответ за запрос редакции относительно сообщения Киева министерство обороны Чехии подтвердило, что "в незначительном количестве случаев" у артиллерийских боеприпасов были технические проблемы. Однако эти проблемы удалось решить совместно с поставщиками, говорится далее. О ситуации уведомили всех партнеров по альянсу по поставкам Украине артиллерийских снарядов, указали в Праге. После того как западные союзники совместно с украинской стороной провели анализ ошибок, новых сообщений о подобных инцидентах не поступало, говорилось также в ответе.

Возможные причины преждевременного разрыва снарядов

Наличие "ошибок в функциональности" у некоторых снарядов подтвердила и чешская фирма - производитель вооружений CSG - дочернее предприятие компании Excalibur Army. Однако там отметили, что это касалось лишь очень незначительной части боеприпасов, которые были предоставлены Украине в рамках чешской инициативы.

В CSG добавили, что проблемы могли возникнуть и из-за неудачного сочетания компонентов артиллерийских боеприпасов: например, несочетаемых друг с другом взрывателя и заряда топлива в снаряде.

С другой стороны, проблемы могли возникнуть и в связи с тем, что в Украину были поставлены боеприпасы, которые долго хранились на складах. Газета Handelsblatt напоминает о публикации Financial Times о том, что британское правительство ради экономии расходов направляет в регионы конфликтов боеприпасы, которые иначе подлежали бы утилизации.

Как следует из статьи, аналогичные проблемы были зафиксированы у боеприпасов того же типа, которые поставил Киеву другой союзник. По данным Handelsblatt, в августе о проблемах с артиллерийскими боеприпасами Украина проинформировала командование сухопутными войсками США в Европе.

В бундесвере журналистам сообщили, что ВС Германии не используют боеприпасов со взрывателем типа M515 и M51A5.

По данным Минобороны Чехии, в рамках инициативы западных союзников по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами подвергшейся российскому нападению стране уже было предоставлено более 2 миллионов крупно- и среднекалиберных снарядов. В письме с указанием на ненадлежащее качество некоторых снарядов, направленном Киевом в Прагу, подчеркивается, что Украина ценит усилия Чехии по оказанию помощи.