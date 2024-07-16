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Украина и Чехия построят завод по производству патронов

Евгений Жуков
16 июля 2024 г.

"Укроборонсервис" совместно с чешским производителем оружия Sellier & Bellot планируют построить в Украине патронный завод. Еще одно соглашение касается выпуска штурмовых винтовок компании Colt CZ Group.

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Патроны калибра 9 мм (фото из архива)
В Украине при участии Чехии появится новый патронный заводФото: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Украинский государственный концерн "Укроборонсервис" планирует построить в Украине завод по производству боеприпасов совместно с чешским производителем оружия Sellier & Bellot. Как сообщил во вторник, 16 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, соглашение об этом было подписано во время его визита в Прагу для участия в чешско-украинских межправительственных консультациях. Детали договора не приводятся.

Еще одно подписанное в Праге соглашение касается производства штурмовых винтовок компании Colt CZ Group. Шмыгаль не уточнил на пресс-конференции, какое предприятие участвует с украинской стороны, сославшись на вопросы безопасности, передает "Европейская правда".

Кроме того, по результатам межправительственных консультаций Украина и Чехия подписали ряд соглашений и меморандумов в сфере внутренних дел, здравоохранения, энергетики, оборонной и космической отрасли.

"Во время двусторонней встречи мы обсудили экономическое и оборонное сотрудничество, энергетические вызовы, реализацию формулы мира президента Украины. Поддержка нашего государства остается приоритетом для Чехии. Поблагодарил чешских партнеров за усилия в поставках необходимого оружия для украинских защитников", - написал Шмыгаль в Telegram.

Ряд соглашений на уровне министров

В ходе визита украинской делегации в Прагу министры внутренних дел обеих стран подписали соглашение о сотрудничестве между органами полиции, а министры здравоохранения стран - меморандум о взаимопонимании между ведомствами. Кроме того, министр транспорта Чехии и директор Космического агентства Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в развитии технологий в космической промышленности, а министр промышленности Чехии и министр энергетики Украины - меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики, в том числе о транспортировке нефти по нефтепроводу "Южная Дружба", сотрудничестве в сфере водородной энергетики, децентрализации энергосистемы и восстановлении энергетической инфраструктуры.

 

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