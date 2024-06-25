Чешская инициатива: первая партия снарядов прибыла в Украину

Первые из снарядов калибра 155 мм, закупаемых для Киева по инициативе Чехии за пределами Европы, прибыли в Украину уже некоторое время назад, сообщил чешский премьер Петр Фиала.

В Украину уже доставлена первая партия боеприпасов предоставляемых ВСУ в рамках инициативы Чехии. Чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил во вторник, 25 июня, в соцсетях, что снаряды прибыли в Украину уже "некоторое время назад".

"Мы делаем то, что необходимо", - добавил Фиала.

Ранее Фиала сообщал, что объем поставок, намеченных на начало июня, составит несколько десятков тысяч боеприпасов. По словам спецпредставителя правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаша Копечного, к концу мая было собрано около 1,7 миллиарда евро на закупку первых 500 000 из 800 000 артиллерийских боеприпасов, которые по инициативе Праги закупаются за пределами Европы.

Согласно заявлению министра обороны Чехии Яны Черноховой, к середине июня к инициативе присоединились 18 стран.