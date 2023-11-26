ХАМАС заявил о гибели четырех командиров

Согласно заявлению военного крыла ХАМАС, в числе убитых - командующий бригадой на севере Газы Ахмед Гандур и трое других высокопоставленных военных.

Военное крыло палестинского террористического движения ХАМАС - "Бригады аль-Кассам" - подтвердило гибель четырех своих командиров в ходе боевых действий в секторе Газа.

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале в воскресенье, 26 ноября, в числе убитых - командующий бригадой на севере Газы Ахмед Гандур по прозвищу Абу Анас, а также Ваэль Раджаб, Раафат Салман и Айман Сиам, возглавляющий группу ракетных запусков ХАМАС. Когда именно и при каких обстоятельствах погибли военные командиры, в заявлении не уточняется.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что нанесла удары по Гандуру и Сиаму, но не подтверждала их гибель, пишет газета The Times of Israel.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Четырехдневное перемирие в Газе

С 24 ноября в секторе Газа действует четырехдневное прекращение огня. За это время боевики ХАМАС должны передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль должен освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков.

В первые два дня перемирия, 24 и 25 ноября, ХАМАС освободил в общей сложности 26 заложников-израильтян - по 13 человек каждый день, а также 15 иностранцев, большинство из которых - граждане Таиланда. В свою очередь Израиль выпустил 78 заключенных палестинцев.

26 ноября ожидается очередной обмен заложников и заключенных. По предварительным данным, представители ХАМАС передали Израилю список из 13 израильтян и семерых иностранцев.

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