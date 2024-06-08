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ХАМАС пригрозил Израилю новыми захватами заложников

Ася Миллер
8 июня 2024 г.

Заявление боевиков было обнародовано на фоне освобождения из плена ХАМАС четырех заложников в результате операции ЦАХАЛ в лагере беженцев Нусейрат.

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Атака ЦАХАЛ на сектор Газа в рамках операции по освобождению заложников в Нусейрате, 8 июня 2024 года
Атака ЦАХАЛ на сектор Газа в рамках операции по освобождению заложников в Нусейрате, 8 июня 2024 годаФото: Emad Abu Shawiesh/REUTERS

Представители террористической группировки ХАМАС заявили, что продолжают удерживать в плену большое количество заложников, и не исключают роста их числа, сообщает в субботу, 8 июня, агентство Reuters. Заявление боевиков было обнародовано на фоне освобождения из плена ХАМАС четырех заложников в результате операции Армии Израиля (ЦАХАЛ) в Нусейрате, лагере беженцев в центре сектора Газа.

Кроме того, согласно утверждениям ХАМАС, в результате операции ЦАХАЛ в Нусейрате якобы были убиты 210 палестинцев. При этом сколько из них являлись боевиками группировки, не уточняется.

Министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил, что израильские войска были вынуждены проводить операцию по спасению заложников, действуя под "сильным огнем" и в "сложнейшей городской обстановке". "Это одна из самых героических и экстраординарных операций, свидетелем которых я был за 47 лет службы в оборонном ведомстве Израиля", - заявил он.

Комментируя результаты операции ЦАХАЛ в ситуационном центре, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль в который раз доказал, что не намерен "сдаваться терроризму". "Мы не отступим, пока не выполним миссию и не вернем всех заложников домой - и живых, и мертвых", - цитирует Нетаньяху агентство AFP.

Шольц и Байден прокомментировали операцию ЦАХАЛ в Нусейрате

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал освобождение четырех израильских заложников из сектора Газа в субботу "важным знаком надежды" для израильских семей, которые ждут возвращения из плена своих близких. "Четверо заложников теперь свободны. ХАМАС должен наконец освободить всех заложников. Война должна закончиться", - написал он в соцсети Х.

Возвращение домой пленников ХАМАС также прокомментировал президент США Джо Байден, который находится с визитом во Франции. Американский лидер пообещал продолжить работу по освобождению заложников в секторе Газа и добиться соглашения по прекращению огня в регионе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 82 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

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