США, ФРГ и союзники: ХАМАС должен принять "план Байдена"

Главы государств и правительств Соединенных Штатов, Германии, Франции и Великобритании призвали исламистское движение ХАМАС принять план, недавно представленный президентом США Джо Байденом, чтобы положить конец военному конфликту в секторе Газа. Они полностью поддерживают этот план, говорится в совместном письме, опубликованном Елисейским дворцом вечером в четверг, 6 июня. В документе также указано, что "главы государств и правительств подчеркнули свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля" и призвали к незамедлительной реализации "плана Байдена".

Представители четырех стран подтвердили свою "поддержку Палестинской автономии и программы реформ премьер-министра Мохаммеда Мустафы" и призвали к большей региональной и международной поддержке этого правительства, в том числе Израилем. Из документа следует, что подписанты видят "необходимость восстановления законного палестинского управления в секторе Газа при адекватной международной поддержке и одновременном удовлетворении потребностей безопасности Израиля".

Что представляет собой план Байдена?

Президент США Джо Байден 31 мая представил новый план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, который, как утверждается, основан на новом предложении Израиля. План предусматривает три этапа деэскалации, в основном включающие в себя постоянное перемирие и уход Израиля с палестинской территории.

Согласно плану, первый этап, который должен продлиться шесть недель, включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов в секторе Газа и возвращение ряда израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Второй этап предполагает окончательное прекращение боевых действий и вывод израильских войск из сектора Газа. На этом этапе в Израиль должны быть возвращены все оставшиеся заложники. На третьем этапе предполагается масштабный план восстановления региона при поддержке США и международного сообщества, который займет от трех до пяти лет.

Байден заявил, что план по прекращению огня был передан представителям ХАМАС через катарских посредников и призвал их принять предложение. Он также отметил, что если ХАМАС не выполнит свои обязательства, то Израиль всегда сможет возобновить военные действия. При этом предполагается, что ХАМАС не сможет оставаться у власти в секторе Газа ни при каком достигнутом соглашении.

ХАМАС в целом приветствовал предложенную сделку

Как написало агентство dpa, ХАМАС в целом приветствовал сделку, представленную Байденом. По словам представителей радикальной группировки, они готовы "конструктивно отнестись" к любому предложению, основанному на постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из сектора Газа, если Израиль "заявит о своей четкой приверженности этому".

Израиль готов принять план при условии его доработки

Израиль в целом открыт для предложения США о прекращении огня в секторе Газа, однако этот план нуждается в усовершенствовании, заявил 1 июня советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк в интервью газете The Sunday Times. Он назвал "план Байдена" сделкой, на которую израильские власти согласились. "Это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим, чтобы все заложники были освобождены", - добавил советник Нетаньяху. По его словам, условия Израиля для полного прекращения огня не изменились: освобождение заложников и уничтожение ХАМАС как "террористической организации, ответственной за геноцид".

Ультраправые националисты в правительстве Израиля угрожают развалить правящую коалицию Нетаньяху, если он примет соглашение о прекращении огня, предложенное президентом Байденом, пишет The Sunday Times. Как заявил министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, его ультраправая партия "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") скорее распустит правительство, чем отдаст "победу терроризму". В свою очередь лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал Нетаньяху принять план Белого дома по урегулированию ситуации в секторе Газа, выразив готовность оказать поддержку правительству для претворения сделки в жизнь.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Евросоюзе и США, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 82 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.