  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

США, ФРГ и союзники: ХАМАС должен принять "план Байдена"

Роман Сулима
7 июня 2024 г.

США, Германия, Франция и Великобритания полностью поддерживают план прекращения войны в секторе Газа, говорится в совместном письме, опубликованном Елисейским дворцом.

https://p.dw.com/p/4gl2R
Елисейский дворец с ночном освещении
Елисейский дворец представил совместное обращение глав государств и правительств четырех ведущих стран мира Фото: Ludovic Marin/AFP/dpa/picture alliance

Главы государств и правительств Соединенных Штатов, Германии, Франции и Великобритании призвали исламистское движение ХАМАС принять план, недавно представленный президентом США Джо Байденом, чтобы положить конец военному конфликту в секторе Газа. Они полностью поддерживают этот план, говорится в совместном письме, опубликованном Елисейским дворцом вечером в четверг, 6 июня. В документе также указано, что "главы государств и правительств подчеркнули свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля" и призвали к незамедлительной реализации "плана Байдена".

Представители четырех стран подтвердили свою "поддержку Палестинской автономии и программы реформ премьер-министра Мохаммеда Мустафы" и призвали к большей региональной и международной поддержке этого правительства, в том числе Израилем. Из документа следует, что подписанты видят "необходимость восстановления законного палестинского управления в секторе Газа при адекватной международной поддержке и одновременном удовлетворении потребностей безопасности Израиля".

Что представляет собой план Байдена?

Президент США Джо Байден 31 мая представил новый план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, который, как утверждается, основан на новом предложении Израиля. План предусматривает три этапа деэскалации, в основном включающие в себя постоянное перемирие и уход Израиля с палестинской территории.

Согласно плану, первый этап, который должен продлиться шесть недель, включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов в секторе Газа и возвращение ряда израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Второй этап предполагает окончательное прекращение боевых действий и вывод израильских войск из сектора Газа. На этом этапе в Израиль должны быть возвращены все оставшиеся заложники. На третьем этапе предполагается масштабный план восстановления региона при поддержке США и международного сообщества, который займет от трех до пяти лет.

Байден заявил, что план по прекращению огня был передан представителям ХАМАС через катарских посредников и призвал их принять предложение. Он также отметил, что если ХАМАС не выполнит свои обязательства, то Израиль всегда сможет возобновить военные действия. При этом предполагается, что ХАМАС не сможет оставаться у власти в секторе Газа ни при каком достигнутом соглашении.

ХАМАС в целом приветствовал предложенную сделку

Как написало агентство dpa, ХАМАС в целом приветствовал сделку, представленную Байденом. По словам представителей радикальной группировки, они готовы "конструктивно отнестись" к любому предложению, основанному на постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из сектора Газа, если Израиль "заявит о своей четкой приверженности этому".

Израиль готов принять план при условии его доработки

Израиль в целом открыт для предложения США о прекращении огня в секторе Газа, однако этот план нуждается в усовершенствовании, заявил 1 июня советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк в интервью газете The Sunday Times. Он назвал "план Байдена" сделкой, на которую израильские власти согласились. "Это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим, чтобы все заложники были освобождены", - добавил советник Нетаньяху. По его словам, условия Израиля для полного прекращения огня не изменились: освобождение заложников и уничтожение ХАМАС как "террористической организации, ответственной за геноцид".

Ультраправые националисты в правительстве Израиля угрожают развалить правящую коалицию Нетаньяху, если он примет соглашение о прекращении огня, предложенное президентом Байденом, пишет The Sunday Times. Как заявил министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, его ультраправая партия "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") скорее распустит правительство, чем отдаст "победу терроризму". В свою очередь лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал Нетаньяху принять план Белого дома по урегулированию ситуации в секторе Газа, выразив готовность оказать поддержку правительству для претворения сделки в жизнь.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Евросоюзе и США, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 82 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сработает ли мирный план для сектора Газа? Разрешение на удары по территории РФ - прорыв для Киева?

Сработает ли мирный план для сектора Газа? Разрешение на удары по территории РФ - прорыв для Киева?

Джо Байден анонсировал мирный план, призванный остановить войну в секторе Газа и освободить израильских заложников. Пойдут ли на сделку Израиль и ХАМАС? Этой ночью Россия нанесла массированные удары по всей Украине - после того, как накануне США и ФРГ разрешили Киеву наносить удары их оружием по территории РФ. Что в итоге дает Украине это разрешение и насколько оно изменит ситуацию на фронте?
1 июня 2024 г.28:10 мин.
Сектор Газа. Тысячи людей идут вдоль моря на север

Сектор Газа: палестинские беженцы возвращаются на север

Сектор Газа: палестинские беженцы возвращаются на север

Несмотря на предостережения израильской армии, тысячи палестинских беженцев, укрывавшихся от боевых действий на юге, начинают возвращаться на север сектора Газа. Фотогалерея DW.
Конфликты18 апреля 2024 г.7 фото
Израильские военные в городе Газа, 5 ноября 2023 года

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Подробности и последствия масштабной атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года - в досье DW.
Конфликты12 апреля 2024 г.
Показать еще