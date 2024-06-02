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Катар и Египет просят Израиль и ХАМАС принять "план Байдена"

Анатолий Арни
2 июня 2024 г.

Глава израильской оппозиции пообещал поддержать Нетаньяху, если тот подпишет соглашение о перемирии с ХАМАС.

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Израильские танки близ города Рафах в секторе Газа
Израильские танки близ города Рафах в секторе ГазаФото: Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

Ближневосточные посредники в переговорах Израиля и ХАМАС призвали стороны конфликта "финализировать" соглашение о перемирии, предложенное президентом США Джо Байденом. Совместное заявление об этом в субботу, 1 июня, сделали переговорщики от Катара и Египта и США, пишет агентство AFP.

Авторы заявления указали что "призывают как ХАМАС, так и Израиль завершить разработку соглашения, воплощающего принципы", изложенные Байденом. Американский лидер за день до этого представил трехэтапный план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников террористической группировки ХАМАС, похищенных в ходе атаки ее боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. 

На первом этапе, который должен продлиться шесть недель, предлагается полноценное прекращение огня в секторе Газа и вывод войск ЦАХАЛ из населенных пунктов в регионе. В это же время боевики ХАМАС должны вернуть в Израиль ряд заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Во время второго этапа израильские войска должны полностью выйти из сектора Газа, а ХАМАС - вернуть оставшихся заложников. Группировка также должна вернуть останки убитых их родным. Третий этап соглашения предполагает начало восстановления сектора Газа при поддержке США и международного сообщества.

Как официальный Израиль, так и ХАМАС при этом не стремятся поддержать план Байдена, отмечают новостные агентства. Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 1 июня в очередной раз заявил, что война с ХАМАС окончится только после полного уничтожения террористической группировки, освобождения всех заложников и "обеспечения того, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу для Израиля".

Нетаньяху при этом намерен выступить с речью в Конгрессе США, куда ранее его пригласили лидеры обеих палат.

Представители ХАМАС после публикации "плана Байдена" заявили, что группировка готова взаимодействовать "позитивно и конструктивно". Однако один из лидеров ХАМАС Махмуд аль-Мардави позднее сообщил катарскому телевидению, что не видел деталей предложения США, и что "никакое соглашение не может быть достигнуто до тех пор, пока не будут выполнены требования о выводе оккупационной армии и прекращении огня", пишет Reuters.

Оппозиция в Израиле призывает Нетаньяху к перемирию с ХАМАС

Идею о прекращении боевых действий в секторе Газа до уничтожения ХАМАС отвергает не только сам Нетаньяху в официальных заявлениях, но и его партнеры по правящей коалиции. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич пригрозили устроить раскол в коалиции, если "план Байдена" будет принят. Бен-Гвир назвал предложение США "постыдным", а возможное согласие на него - "абсолютным поражением". Оба политика в прошлом высказывались за "поощрение эмиграции" палестинцев из сектора Газа.

Вместе с тем лидер израильской оппозиции Яир Лапид пообещал "подстраховать" Нетаньяху, если тот пойдет на заключение соглашения и потеряет поддержку союзных партий. "Правительство Израиля не может игнорировать важную речь президента Байдена. Соглашение лежит на столе, и его нужно принять", - написал Лапид на своей странице в соцсети X.

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