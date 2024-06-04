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Израиль сообщил о смерти еще четырех заложников ХАМАС

Ася Миллер
4 июня 2024 г.

Тела похищенных заложников остаются в секторе Газа, обстоятельства их смерти уточняются.

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Мемориал в кибуце Реим, где проходил музыкальный фестиваль Supernova, сотни участников которого были убиты и похищены в результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года
Мемориал в кибуце Реим, где проходил музыкальный фестиваль Supernova, сотни участников которого были убиты и похищены в результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 годаФото: Oded Balilty/AP/dpa/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 3 июня, подтвердила смерть еще четырех заложников, похищенных террористической группировкой ХАМАС в ходе атаки 7 октября 2023 года. В ЦАХАЛ сообщили, что их тела до сих пор остаются в секторе Газа.

Погибшие - 79-летний Хаим Пери, 80-летний Йорам Мецгер, 84-летний Амирам Купер и 51-летний Надав Попплевел - были похищены ХАМАС из кибуцев Нир Оз и Нирим. В декабре боевики опубликовали видео с участием Пери, Купера и Мецгера, а в марте заявили, что они якобы погибли в результате артиллерийских обстрелов сектора Газа израильской армией. В свою очередь представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил в ходе официального брифинга, что обстоятельства смерти заложников пока выясняются. По данным израильской разведки, они погибли несколько месяцев назад.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 82 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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