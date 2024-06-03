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Госсекретарь США одобрил предложение Израиля о перемирии

Сергей Ромашенко
3 июня 2024 г.

Энтони Блинкен высоко оценил инициативу Израиля по установлению прекращения огня в секторе Газа. Он призвал палестинских радикалов из ХАМАС незамедлительно поддержать это предложение.

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Энтони Блинкен похвалил Израиль и призвал ХАМАС принять израильское предложение о перемирии
Энтони Блинкен похвалил Израиль и призвал ХАМАС принять израильское предложение о перемирииФото: Brendan Smialowski/REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен высоко оценил выдвинутое Израилем предложение установить режим прекращения огня в секторе Газа. В телефонной беседе с израильскими министром обороны Йоавом Галлантом и начальником Генштаба Бени Ганцем Блинкен похвалил Израиль за готовность к перемирию и призвал радикальное палестинское движение ХАМАС незамедлительно поддержать израильскую инициативу, сообщил Госдепартамент США вечером в воскресенье, 2 июня. 

Президент США Джо Байден 31 мая неожиданно объявил, что Израиль на переговорах об установлении перемирия в секторе Газа и освобождении израильских заложников готов заключить всеобъемлющее соглашение. Байден назвал эту инициативу "дорожной картой для установления постоянного прекращения огня и освобождения всех заложников".

США, Катар и Египет, которые уже многие месяцы выступают посредниками между Израилем и ХАМАС, накануне призвали обе стороны конфликта договориться о перемирии на основе озвученного Байденом израильского плана.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 82 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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