Израиль готов принять план Байдена при условии его доработки

По словам советника Нетаньяху, Израиль открыт для предложения США о прекращении огня в секторе Газа, но многие детали плана предстоит доработать.

Израиль в целом открыт для предложения США о прекращении огня в секторе Газа, однако этот план нуждается в усовершенствовании, заявил советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк. "Предстоит проработать множество деталей, в том числе и то, что постоянного прекращения огня не будет, пока не будут достигнуты все наши цели", - сказал Фальк в интерьвю британской газете The Sunday Times , опубликованном вечером в субботу, 1 июня.

Фальк подчеркнул, что Израиль не отвергает план, озвученный президентом США Джо Байденом днем ранее. Он назвал его сделкой, на которую израильские власти согласились. "Это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим, чтобы все заложники были освобождены", - добавил советник Нетаньяху.

По его словам, условия Израиля для полного прекращения огня не изменились: освобождение заложников и уничтожение ХАМАС как "террористической организации, ответственной за геноцид".

Правые угрожают свергнуть Нетаньяху в случае принятия им плана США, левые готовы оказать поддержку

Ультраправые националисты в правительстве Израиля угрожают развалить правящую коалицию Биньямина Нетаньяху, если он примет соглашение о прекращении огня, предложенное президентом Байденом, пишет The Sunday Times.

Как заявил вечером в субботу министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, его ультраправая партия "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") скорее распустит правительство, чем отдаст "победу терроризму". А израильский министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что "не будет входить в состав правительства, которое согласится с предложенным планом".

В свою очередь лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал Нетаньяху принять план Белого дома по урегулированию ситуации в секторе Газа. При этом он выразил готовность оказать поддержку правительству для претворения в жизнь сделки, если некоторые партнеры Нетаньяху по коалиции выступят против нее.

Что собой представляет план Байдена?

Президент США Джо Байден 31 мая представил новый план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, который, как утверждается, основан на новом предложении Израиля. План предусматривает три этапа деэскалации, в основном включающие в себя постоянное перемирие и уход Израиля с палестинской территории.

Согласно плану, первый этап должен продлиться шесть недель. Он включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов в секторе Газа и возвращение ряда израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Второй этап предполагает окончательное прекращение боевых действий и вывод израильских войск из сектора Газа. Кроме того, на этом этапе в Израиль должны быть возвращены все оставшиеся заложники. Наконец, на третьем этапе начнется масштабный план восстановления региона при поддержке США и международного сообщества, который займет от трех до пяти лет. Семьям израильских заложников должны быть возвращены останки убитых террористами ХАМАС родных.

Байден заявил, что план по прекращению огня был передан представителям ХАМАС через катарских посредников и призвал их принять предложение. Он также отметил, что если ХАМАС не выполнит свои обязательства, то Израиль всегда сможет возобновить военные действия. При этом предполагается, что ХАМАС не сможет оставаться у власти в секторе Газа ни при каком достигнутом соглашении.

ХАМАС приветствовал предложенную сделку

Как написало агентство dpa, ХАМАС в целом приветствовал сделку, представленную Байденом. По словам представителей радикальной группировки, они готовы "конструктивно отнестись" к любому предложению, основанному на постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из сектора Газа, если Израиль "заявит о своей четкой приверженности этому".

Евросоюз и ООН поддерживают план прекращения огня

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала предложение США "серьезной возможностью для продвижения к прекращению войны и страданий гражданского населения в секторе Газа". В своей публикации в соцсети X она подчеркнула, что этот трехэтапный подход "сбалансирован и реалистичен" и "нуждается в поддержке всех сторон".

Генсек ООН Антониу Гутерриш также поддержал план, обнародованный Байденом, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь очень надеется, что это приведет к консенсусу между сторонами для достижения прочного мира", - цитирует Дюжаррика агентство dpa.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще свыше 81 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 37 заложников уже нет в живых.