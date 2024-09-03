Гросси: АЭС никогда не должны становиться военной целью

Глава МАГАТЭ встретился в Киеве с Зеленским и пообещал расширить помощь в обеспечении ядерной безопасности Украины.

Атомные электростанции (АЭС) никогда не должны становиться военной целью. Об этом во вторник, 3 сентября, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос DW на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Атомные электростанции никогда, ни при каких обстоятельствах и независимо от страны или места, где они находятся, не должны подвергаться нападению или быть военной целью. Это общий принцип, который применим ко всем", - отметил Гросси.

При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что не стал бы сравнивать происходящее на Курской и Запорожской АЭС (ЗАЭС).

По его словам, ситуацию на ЗАЭС можно охарактеризовать как "очень хрупкую", потому что она может нарушиться в любой момент, в том числе из-за ударов беспилотников. Как пишет агентство dpa, в фокусе внимания Гросси в ходе визита в Запорожскую область должно быть энергоснабжение систем охлаждения станции.

Оборудование для Хмельницкой АЭС

Международное агентство по атомной энергии расширит помощь в обеспечении ядерной безопасности Украины и поддержит планы по использованию оборудования, связанного с отмененным болгарским проектом АЭС "Белене", для украинской Хмельницкой АЭС, написал Гросси в соцсети X.

Кроме того, группа экспертов МАГАТЭ в ближайшее время отправится на некоторые из поврежденных украинских подстанций - электрораспределительных пунктов, необходимых для обеспечения ядерной безопасности. Специалисты "оценят ситуацию на этих объектах и сообщат в штаб-квартиру о возможных последующих действиях", указали в агентстве.

ЗАЭС за время войны была восемь раз обесточена

ЗАЭС, расположенная на передовой линии конфликта, за время войны была восемь раз полностью обесточена, что вынуждало временно полагаться на дизельные генераторы. МАГАТЭ уже разместило группы специалистов на всех украинских атомных электростанциях, чтобы помочь поддерживать ядерную безопасность во время боевых действий, указали в агентстве.

Ранее, 2 сентября, Гросси напомнил, что прошло два года с тех пор, как была создана миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи, призванная обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе АЭС.

Гросси - десятый раз в Украине с февраля 2022 года

Гросси пятый раз приезжает на ЗАЭС после того, как 1 сентября 2022 года учредил постоянную миссию на этом объекте для мониторинга ядерной безопасности. С февраля 2022 года это его десятый визит в Украину.

"Я по-прежнему полон решимости сделать все, что в моих силах", для защиты ядерной безопасности, "пока продолжаются боевые действия", подчеркнул он.