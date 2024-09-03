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"Энергоатом": Войска РФ повредили линию электропитания ЗАЭС

Роман Сулима
3 сентября 2024 г.

Запорожская АЭС вновь оказалась "в зоне повышенного риска опасности", говорится в сообщении пресс-службы "Энергоатома". Украинские эксперты не могут осмотреть место повреждения из-за угрозы повторного обстрела участка.

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Запорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция Фото: Erik Romanenko/Tass/dpa/picture alliance

Вследствие состоявшегося 2 сентября очередного российского массированного обстрела Украины на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло повреждение одной из линий электропитания от украинской энергосистемы. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила в Telegram пресс-служба украинской НАЭК "Энергоатом". "В случае повреждения второй линии возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании уточняют, что из-за угрозы повторного обстрела участка российскими войсками украинские эксперты пока не могут осмотреть место повреждения и начать ремонт линии электропитания. "Линию отремонтируют, как только специалистам будет гарантирована безопасность", - уточнили в "Энергоатоме", подчеркивая, что в настоящий момент ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи, что определяет пребывание атомной станции "в зоне повышенного риска опасности".

Гросси едет на ЗАЭС для "предотвращения ядерного инцидента"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси едет на ЗАЭС для "предотвращения ядерного инцидента". О своей поездке глава МАГАТЭ сообщил 2 сентября в соцсети X. Гросси напомнил, что прошло два года с тех пор, как была создана миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи, призванная обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе АЭС.

Гросси пятый раз приезжает на ЗАЭС после того, как 1 сентября 2022 года учредил постоянную миссию на этом объекте для мониторинга ядерной безопасности. С февраля 2022 года это его десятый визит в Украину. "Я по-прежнему полон решимости сделать все, что в моих силах", для защиты ядерной безопасности, "пока продолжаются боевые действия", подчеркнул он.

ЗАЭС находится в режиме холодного останова с 2022 года

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. После начала военного вторжения России в Украину она была захвачена российскими войсками и неоднократно подвергалась атакам беспилотников и обстрелам. Москва и Киев винят в них друг друга. В МАГАТЭ не раз подчеркивали, что на ЗАЭС происходит разрушение "всех столпов ядерной безопасности".

После захвата Россией Запорожская АЭС была обесточена не менее восьми раз из-за повреждения линий электропередачи за пределами ее территории. При блэкаутах возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

 

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