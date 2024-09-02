Гросси едет на ЗАЭС для "предотвращения ядерного инцидента"3 сентября 2024 г.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси едет на Запорожскую АЭС Украины (ЗАЭС) для "предотвращения ядерного инцидента". О поездке глава МАГАТЭ сообщил в понедельник, 2 сентября, в соцсети X.
Гросси напомнил, что прошло два года с тех пор, как была создана миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи, призванная обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе АЭС.
"Направляюсь на Запорожскую АЭС Украины, чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерный инцидент", - написал он.
Ермак: Россия угрожает миру ядерной катастрофой
В Украине четыре энергоблока атомных электростанций остались без электричества в результате повреждений во время массированной российской атаки 26 августа, сообщил ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, Россия "угрожает миру ядерной катастрофой".
В МАГАТЭ 29 августа отмечали, что Гросси на следующей неделе отправится в Украину для проведения переговоров на высоком уровне и оценки ситуации на ЗАЭС, где "ядерная безопасность остается под угрозой".
Десятый раз в Украине с февраля 2022 года
Гросси пятый раз приезжает на ЗАЭС после того, как 1 сентября 2022 года учредил постоянную миссию на этом объекте для мониторинга ядерной безопасности. С февраля 2022 года это его десятый визит в Украину.
"Я по-прежнему полон решимости сделать все, что в моих силах", для защиты ядерной безопасности, "пока продолжаются боевые действия", подчеркнул он.
Станция подвергалась ударам беспилотников
Группа МАГАТЭ на ЗАЭС продолжает слышать взрывы и другие признаки военной деятельности, иногда - вблизи самой станции, указали в агентстве 29 августа. В связи с сообщениями об угрозе применения беспилотников в этом районе 20 августа экспертам было приказано укрыться в помещении, им пришлось перенести запланированный обход 26 августа.
С тех пор как гендир агентства был на территории ЗАЭС в феврале, она подвергалась ударам беспилотников, были повреждены линии электропередачи, а в начале августа пожар нанес значительный ущерб одной из двух градирен.
В конце августа миссия МАГАТЭ посетила Курскую атомную электростанцию на юге России по просьбе Москвы.