Гросси едет на ЗАЭС для "предотвращения ядерного инцидента"

Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС, с февраля 2022 года это - его десятый визит в Украину.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси едет на Запорожскую АЭС Украины (ЗАЭС) для "предотвращения ядерного инцидента". О поездке глава МАГАТЭ сообщил в понедельник, 2 сентября, в соцсети X.

Гросси напомнил, что прошло два года с тех пор, как была создана миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи, призванная обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе АЭС.

"Направляюсь на Запорожскую АЭС Украины, чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерный инцидент", - написал он.

Ермак: Россия угрожает миру ядерной катастрофой

В Украине четыре энергоблока атомных электростанций остались без электричества в результате повреждений во время массированной российской атаки 26 августа, сообщил ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, Россия "угрожает миру ядерной катастрофой".

В МАГАТЭ 29 августа отмечали, что Гросси на следующей неделе отправится в Украину для проведения переговоров на высоком уровне и оценки ситуации на ЗАЭС, где "ядерная безопасность остается под угрозой".

Десятый раз в Украине с февраля 2022 года

Гросси пятый раз приезжает на ЗАЭС после того, как 1 сентября 2022 года учредил постоянную миссию на этом объекте для мониторинга ядерной безопасности. С февраля 2022 года это его десятый визит в Украину.

"Я по-прежнему полон решимости сделать все, что в моих силах", для защиты ядерной безопасности, "пока продолжаются боевые действия", подчеркнул он.

Станция подвергалась ударам беспилотников

Группа МАГАТЭ на ЗАЭС продолжает слышать взрывы и другие признаки военной деятельности, иногда - вблизи самой станции, указали в агентстве 29 августа. В связи с сообщениями об угрозе применения беспилотников в этом районе 20 августа экспертам было приказано укрыться в помещении, им пришлось перенести запланированный обход 26 августа.

С тех пор как гендир агентства был на территории ЗАЭС в феврале, она подвергалась ударам беспилотников, были повреждены линии электропередачи, а в начале августа пожар нанес значительный ущерб одной из двух градирен.

В конце августа миссия МАГАТЭ посетила Курскую атомную электростанцию на юге России по просьбе Москвы.