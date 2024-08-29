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ПолитикаУкраина

Россия пыталась нарушить работу украинских АЭС

Сергей Куприков
29 августа 2024 г.

В ходе российской атаки 26 августа четыре энергоблока на двух украинских АЭС остались без электричества. "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света в ряде областей.

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Взрывы в Одессе после атаки РФ 26 августа 2024 года
Взрывы в Одессе после атаки РФ 26 августа 2024 годаФото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout/REUTERS

В Украине четыре энергоблока атомных электростанций остались без электричества в результате повреждений во время российской атаки, сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак в четверг, 29 августа. По его словам, Россия "угрожает миру ядерной катастрофой".

Накануне власти Украины заявили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что 26 августа, когда войска РФ нанесли массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, от электросети были отключены несколько энергоблоков украинских атомных электростанций. По их данным, от электросети отключились первый, третий и четвертый энергоблоки Ровенской АЭС. Кроме того, первоначально была снижена мощность Южно-Украинской АЭС, затем третий энергоблок этой станции отключили из-за колебаний в национальной энергосистеме Украины.

"Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, которые обеспечивают большую часть украинской электроэнергии. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей", - заявили в представительстве Украины при МАГАТЭ.

В Киеве и 11 областях - экстренные отключения электроэнергии

В "Укрэнерго" атаку РФ на украинскую энергосистему назвали самой масштабной с февраля 2022 года. Целью атаки стали многочисленные объекты энергетики по всей стране. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате атаки пострадали в общей сложности 15 областей Украины. Россия применила 127 ракет и 109 ударных дронов, сообщили ВСУ. По состоянию на 29 августа "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии в Киеве и Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях.

 

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