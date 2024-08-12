МАГАТЭ: Безрассудные атаки на ЗАЭС должны прекратиться

МАГАТЭ: Безрассудные атаки на ЗАЭС должны прекратиться12 августа 2024 г.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на фоне возгорания одной из градирен АЭС в результате пожара, в котором РФ и Украина обвинили друг друга. "Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны прекратиться сейчас", - подчеркнул Гросси в опубликованном на сайте МАГАТЭ в воскресенье, 11 августа, официальном заявлении.
Гендиректор МАГАТЭ Гросси также напомнил, что любые действия военного характера, направленные против ЗАЭС, представляют собой явное нарушение пяти принципов защиты энергообъекта, которые были установлены Советом Безопасности ООН в мае 2023 года.
При этом эксперты МАГАТЭ подтвердили слова российской стороны, что несмотря на пожар радиационный фон вокруг Запорожской АЭС находится в норме. По словам пресс-секретаря подконтрольной РФ станции Евгении Яшиной, по состоянию на 12 августа градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы ее обрушения нет.
Украина не подтверждает атаку на Запорожскую АЭС
Россия обвинили Украину в ударе БПЛА по станции. Украинская сторона опровергает запуск беспилотников по ЗАЭС. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в возникновении пожара РФ. "Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира", - написал украинский лидер в Telegram, отметив, что гарантировать безопасность на станции может только ее передача под контроль Киева.
ЗАЭС находится в режиме холодного останова с 2022 года
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. После начала военного вторжения России в Украину она была захвачена российскими войсками и неоднократно подвергалась атакам беспилотников и обстрелам. Москва и Киев винят в них друг друга. В МАГАТЭ не раз подчеркивали, что на ЗАЭС происходит разрушение "всех столпов ядерной безопасности".
После захвата Россией Запорожская АЭС была обесточена не менее восьми раз из-за повреждения линий электропередачи за пределами ее территории. При блэкаутах возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.