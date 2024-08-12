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МАГАТЭ: Безрассудные атаки на ЗАЭС должны прекратиться

Ася Миллер
12 августа 2024 г.

По состоянию на 12 августа в результате пожара на Запорожской АЭС полностью выгорела одна из градирен станции, угрозы ее обрушения нет. Радиационный фон вокруг ЗАЭС находится в норме.

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Запорожская АЭС (фото из архива)
Запорожская АЭС (фото из архива)Фото: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA/picture alliance

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на фоне возгорания одной из градирен АЭС в результате пожара, в котором РФ и Украина обвинили друг друга. "Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны прекратиться сейчас", - подчеркнул Гросси в опубликованном на сайте МАГАТЭ в воскресенье, 11 августа, официальном заявлении.

Гендиректор МАГАТЭ Гросси также напомнил, что любые действия военного характера, направленные против ЗАЭС, представляют собой явное нарушение пяти принципов защиты энергообъекта, которые были установлены Советом Безопасности ООН в мае 2023 года.

При этом эксперты МАГАТЭ подтвердили слова российской стороны, что несмотря на пожар радиационный фон вокруг Запорожской АЭС находится в норме. По словам пресс-секретаря подконтрольной РФ станции Евгении Яшиной, по состоянию на 12 августа градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы ее обрушения нет.

Украина не подтверждает атаку на Запорожскую АЭС

Россия обвинили Украину в ударе БПЛА по станции. Украинская сторона опровергает запуск беспилотников по ЗАЭС. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в возникновении пожара РФ. "Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира", - написал украинский лидер в Telegram, отметив, что гарантировать безопасность на станции может только ее передача под контроль Киева.

ЗАЭС находится в режиме холодного останова с 2022 года

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. После начала военного вторжения России в Украину она была захвачена российскими войсками и неоднократно подвергалась атакам беспилотников и обстрелам. Москва и Киев винят в них друг друга. В МАГАТЭ не раз подчеркивали, что на ЗАЭС происходит разрушение "всех столпов ядерной безопасности".

После захвата Россией Запорожская АЭС была обесточена не менее восьми раз из-за повреждения линий электропередачи за пределами ее территории. При блэкаутах возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

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