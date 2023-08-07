Археологи нашли в Любеке кладбище для 50 тысяч бедных

Кладбище в Любеке использовалось более двухсот лет. Принадлежало оно одному из приютов и работных домов этого ганзейского города.

Власти и купцы древних ганзейских городов Германии - в частности, Любека, Штральзунда или Висмара - большое значение придавали благотворительности и заботе о больных, неимущих и других людях, нуждавшихся в помощи и поддержке.

В этих местах сохранились многочисленные архитектурно-исторические памятники, связанные с такими традициями - приюты и больницы. Госпиталь Святого Духа (Heiligen-Geist-Hospital), основанный в Любеке в 1227 году, например, является одним из самых старых действующих благотворительных учреждений Европы.

В феврале 2023 года в этом немецком городе в земле Шлезвиг-Гольштейн в ходе реконструкции дождевой канализации в районе улицы Хюкстерторалле (Hüxtertorallee) строители наткнулись на многочисленные человеческие останки.

Ганзейское кладбище для бедных

Прибывшие на стройплощадку археологи предположили и вскоре подтвердили, что в этом месте раньше находилось городское кладбище для бедных. Историки знали о существовании этого кладбища, но не знали точно, где оно располагалось.

В начале августа в Любеке рассказали о промежуточных результатах раскопок и дальнейших шагах, указав, что даже не предполагали, как много людей здесь было похоронено.

Один из двухсот человеческих скелетов, найденных около Хюкстерторалле Фото: Marcus Brandt/picture alliance/dpa

Как сообщает информационное агентство dpa, кладбище было заложено около средневековых Мельничьих ворот - Мюлентор (Mühlentor) - в 1639 году. Использовалось более двухсот лет - до 1868 года. Сам этот участок городских укреплений, ставших ненужными, был разобран в ходе расширения и перепланировки Любека в несколько этапов - в 1798, 1809 и 1861 годах.

Позже в ходе бомбардировок во время Второй мировой войны здесь было уничтожено почти две трети всех зданий и построек Старого города - целые кварталы и улицы. В ходе послевоенного восстановления информация о месте расположения была утрачена.

Приют и работный дом в Любеке

Как выяснили историки, кладбище принадлежало приюту и работному дому в бывшем августинском монастыре Святой Анны (Armen- und Werkhaus St. Annen). Обитель была основана в 1502 году и распущена через несколько десятилетий в ходе Реформации.

В 1601 году здания в историческом центре передали этому благотворительному учреждению. В 1915 году здесь был открыт Городской музей (St.-Annen-Museum), экспозиция которого сейчас посвящена объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО - ганзейским достопримечательностям Любека.

Место раскопок в Любеке Фото: Marcus Brandt/picture alliance/dpa

Как рассказала археолог Катарина Островски (Katharina Ostrowski), захоронения осуществлялись в общих траншеях, но в отдельных гробах - в индивидуальном порядке. То есть речь идет о своего рода братских могилах.

Помимо неимущих и других постояльцев приюта и работного дома Святой Анны, здесь также хоронили городских служащих, учителей и врачей, работавших в этом заведении. Для сотрудников использовали более дорогие гробы. Такие выводы уже сделали археологи на основе результатов своих раскопок.

Подробности археологических раскопок

До сих пор из-под земли были извлечены останки около двухсот человек, двадцать из них были детьми или даже младенцами. Чтобы попытаться установить возможные причины смерти, ученые берут пробы из костей грудной клетки и таза, которые отправляют в Институт клинической микробиологии при Университете Киля.

"Мы знали о существовании кладбища для бедных, но размер нас все же удивил", - подчеркнула руководитель городского ведомства археологии Любека Ингрид Зудхоф (Ingrid Sudhoff). Захоронения расположены в несколько уровней одно над другим, на некоторых участках - до семи в одном месте. Возможно, что по каким-то пока неизвестным причинам здесь возникла нехватка мест.

Согласно оценкам ученых, на этом городском кладбище для бедных находятся останки до 50 тысяч человек. При этом протяженность участка составляет всего 120 метров, общая площадь - около 8000 квадратных метров.

Положение всех найденных скелетов фотографируют и документируют на месте, после чего кости отправляют в хранилище городского археологического ведомства.

Особое внимание привлекли останки человека с пулевым отверстием в черепе, около которого была найдена пуля. Ученые надеются, что свет на обстоятельства смерти этого человека смогут пролить данные антропологических и других исследований.

Смотрите также: