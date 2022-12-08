"Грады" на ЗАЭС и другие события 288-го дня войны

На 288-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 8 декабря, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

РФ установила РСЗО "Град" возле энергоблока ЗАЭС

Российские военные завезли несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" на захваченную Запорожскую атомную электростанцию. Об этом украинское предприятие "Энергоатом" уведомило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). По информации украинской стороны, РЗСО размещены возле энергоблока № 6, рядом с территорией сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше в тайном режиме строили некие "защитные сооружения".

"Наиболее вероятная готовящаяся провокация - обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками "Град" непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива", - отмечается в сообщении пресс-службы "Энергоатома".

Новые обстрелы в Донбассе

Жилой сектор города Торецк в Донецкой области подвергся днем 8 декабря массированному артобстрелу с российской стороны, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram-канале . По его словам, один человек погиб и еще двое получили ранения, разрушено и повреждено не менее 12 строений.

Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке о более чем 20 обстрелах из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии соприкосновения на востоке Украины. В течение суток, по данным украинского командования, ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск, Золочев и Очаков.

СБУ нашла в епархиях УПЦ МП краденые иконы, паспорта РФ и флаг "Новороссии"

Служба безопасности Украины завершила "контрразведывательные мероприятия" на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях, сообщается в Telegram-канале ведомства .

"Установлено, что при захвате Херсона местный архимандрит - настоятель Успенского собора присутствовал в кремлевском зале во время объявления аннексии четырех украинских регионов", - говорится в сообщении. По данным СБУ, за несколько дней до освобождения города священник в сопровождении российских военных бежал во временно оккупированные районы юга Украины. На территории собора силовики обнаружили коллекцию икон, похищенных россиянами из дома почетного консула Литвы во время оккупации Херсона. Они также нашли пропуска, выписанные на имя "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" и российские паспорта местных священников, выданные во время оккупации Херсона. По итогам обысков было возбуждено уголовное дело о госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Кроме того, в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области во время обысков был обнаружен флаг "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов. В мужском монастыре Овручско-Коростенской епархии и скита в Житомирской области "разоблачены бывшие уголовники, которые поддерживают связь с абонентами РФ". В еще одном монастыре Житомирской области силовики нашли человека, который с 2020 года числится в розыске как без вести пропавший. При осмотре помещений Свято-Николаевского Нилецкого монастыря найдены тексты молитв за Россию и российские учебники, "в которых восхваляют кремлевский режим".

Красный Крест посетил украинских и российских военнопленных

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) за последние недели посетили военных, удерживаемых в плену в РФ и Украине, сообщила пресс-служба организации . "На прошлой неделе МККК провел двухдневное посещение украинских военнопленных, на этой проходит еще одно. В то же время состоялись посещения российских военнопленных, следующие запланированы на конец месяца", - говорится в сообщении. По данным МККК, сотрудники организации проверили условия содержания военнопленных, передали им книги, средства личной гигиены, одеяла и теплую одежду, а также связались с их родственниками.

"Такие посещения важны для сохранения гуманности во время жестокого международного вооруженного конфликта. Мы можем проверить, как обращаются с военнопленными, и передать их семьям свежую информацию. Я ожидаю, что эти посещения положат начало более регулярному доступу ко всем военнопленным", - отметила президент МККК Мирьяна Сполярич. Она прибыла 8 декабря в Украину с четырехдневным визитом. "Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами МККК в Украине и Общества Красного Креста Украины, которые работают, чтобы помогать", - написала Сполярич в Twitter.

ISW: Путин готовит почву для затяжной войны в Украине

Президент России Владимир Путин готовит почву для затяжной войны в Украине, пишет в своей ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики делают такой вывод по итогам встречи Путина с Советом по правам человека при президенте, на которой он сказал, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом". "Путин заставляет российскую аудиторию ожидать затяжной, изматывающей войны в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных украинских территорий", - пишет ISW, отмечая, что информационная подготовка к долгой кампании идет в России с лета.

Аналитики соглашаются с оценкой генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что российские силы стремятся взять оперативную паузу зимой, чтобы перегруппироваться, восстановиться и попытаться начать более масштабное наступление следующей весной. ISW считает, что такая пауза пойдет на пользу России, лишив Украину инициативы в контрнаступлении. Несмотря на это, Путин, похоже, по-прежнему не желает добиваться прекращения боевых действий, и российские военные продолжают наступление на Бахмут, отмечает ISW. "Нынешняя зацикленность Путина на продолжающихся наступательных операциях вокруг Бахмута и в других местах способствует способности Украины сохранять военную инициативу в других частях театра военных действий", - пишут аналитики, отмечая, что дальнейшие оперативные успехи ВСУ зависят от их способности продолжать непрерывные операции в течение зимы.

Зеленский верит в окончание войны в следующем году

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в обращении, посвященном признанию его изданием Politico самым влиятельным человеком в Европе в 2022 году, заявил, что верит в наступление мира в Украине уже в следующем году. "Я считаю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время", - сказал Зеленский. Он поблагодарил всех друзей Украины в Европе, которые помогают стране сохранить стабильность, а миллионам ее жителей - "пройти через это ужасное время".

"Европа меняется. Континент переоценивает свои стратегические отношения, становится более серьезным в отношении обороны, переосмысливает торговую политику, а также политику в области расширения и энергетической безопасности. В широком смысле, он переосмысливает, что вообще означает быть европейцем - и в значительной степени это происходит благодаря украинскому комику, ставшему президентом", - объяснило Politico свое решение назвать Зеленского самым влиятельным человеком Европы.

ООН задокументировала убийство 441 мирного украинца войсками РФ

Мониторинговая миссия ООН задокументировала убийства 441 мирного жителя Украины в первые шесть недель российского вторжения (341 мужчина, 72 женщины, 28 детей) в трех регионах страны. Об этом говорится в опубликованном 7 декабря докладе миссии . Авторы отчета подчеркивают, что реальное число погибших значительно выше, в том числе потому, что продолжается работа по подтверждению еще 198 убийств в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, частично оккупированных Россией на начальных этапах вторжения. Больше всего убийств миссия задокументировала в Буче - 73 человека. Еще 105 убийств в этом городе пока расследуются.

Канада и Нидерланды в тот же день подали совместное заявление о том, что присоединяются к иску Украины против России в Международном суде ООН. В заявлении указано, что обе страны намерены представить в суде свое толкование положений Конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него. "Мы еще раз призываем Россию немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как постановил суд… - подчеркивается в документе. - Невыполнение Россией этого постановления является еще одним нарушением ее международных обязательств".

В Киеве "дерусифицировали" еще 32 улицы

Депутаты Киевского городского совета переименовали еще 32 столичные улицы, переулка и бульвара, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В частности, бульвар Дружбы народов теперь будет носить имя одного из лидеров украинского национального движения конца XIX века Николая Михновского.

"Процесс дерусификации в столице продолжается. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину, заморозить украинцев зимой. Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, вывести старые советские и российские названия из столицы Украины навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписывание нашей истории", -отметил Кличко. По словам мэра, в столице уже переименовано 237 городских объектов.

Словакия одобрила новый пакет помощи Украине

Правительство Словакии одобрило новый пакет военной помощи Украине, сообщил министр иностранных дел Растислав Качер на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве. "Мы и в дальнейшем будем поддерживать вас практически в вашей борьбе. Вчера наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи - это боеприпасы, в том числе большие калибры для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение", - цитирует Качера издание "Укринформ". По его словам, Словакия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и сделает все, чтобы украинцам было легче пережить зиму.

За прошедшую неделю Украина получила от Германии 20 бронеавтомобилей Dingo и два тягача-транспортера танков M1070 Oshkosh, сообщается на сайте правительства ФРГ. Там же анонсируется поставка 18 колесных самоходных гаубиц RCH калибра 155 миллиметров, 80 пикапов, 90 противодронных датчиков, двух ангарных палаток и семи грузовых автомобилей. Конкретные сроки и детали этих поставок правительство не раскрывает из соображений безопасности.

Telegram-канал: Россияне устали от телевизионной пропаганды

Российские телезрители практически отказались от просмотра пропагандистских ток-шоу, переключившись на развлекательный контент, передает Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на данные компании Mediascope, которая измеряет аудиторию всех СМИ в России и проводит индустриальные исследования потребительских предпочтения жителей РФ. Так, в список 100 самых популярных программ за прошлую неделю вошли лишь "60 минут" канала "Россия 1". Ток-шоу Ольги Скабеевой и Евгения Попова от 1 декабря заняло лишь 62-е место в самой широкой возрастной аудитории (от 18 до 54 лет). Похожие программы ("Время покажет", "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Место встречи") вообще не вошли в сотню лучших, хотя раньше пользовались зрительским спросом. Например, в конце октября в сотню самых рейтинговых передач вошли сразу пять пропагандистских ток-шоу.

Самой популярной программой прошлой недели стала трансляция футбольного матча Франция - Польша на чемпионате мира в Катаре. В первую десятку попали еще три футбольных поединка, а также "Новая битва экстрасенсов". Остальные строчки поделили между собой новостные выпуски на различных телеканалах, в том числе региональные окна.

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