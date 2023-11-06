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Госсекретарь США посетил Ирак с неанонсированным визитом

Евгений Жуков
6 ноября 2023 г.

Глава Госдепартамента предостерег проиранских боевиков от нападений на объекты США в Ираке. На Кипре Блинкен провел переговоры о гуманитарном коридоре из сектора Газа. США направили на Ближний Восток атомную подлодку.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в Багдаде
Энтони Блинкен и Мухаммед ас-Судани в БагдадеФото: raqi Prime Minister's Media Office/Handout via REUTERS

После поездки в ряд стран Ближнего Востока госсекретарь США Энтони Блинкен посетил с необъявленным визитом Ирак. В воскресенье, 5 ноября, он встретился с премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани, сообщило иракское государственное информационное агентство INA.

"Кто бы ни хотел воспользоваться конфликтом в Газе для того, чтобы угрожать нашему персоналу здесь или в других странах региона - не делайте этого", - заявил глава Госдепартамента США телеканалу Sky News, на фоне участившихся нападений на дислоцированные в Ираке американские войска проиранских боевиков. Атаки и угрозы последних Блинкен назвал "абсолютно неприемлемыми". По его словам, Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном, но "предпримет все необходимые шаги для защиты наших людей".

Встречу с ас-Судани Блинкен охарактеризовал как "продуктивную, открытую и важную".

Ведутся переговоры о гуманитарном коридоре между Газой и Кипром

Ранее в тот же день американский госсекретарь провел в аэропорту Ларнаки переговоры с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, в ходе которых обсуждалось создание одностороннего гуманитарного коридора между Кипром и сектором Газа. По словам кипрского президента, такую инициативу Никосии поддерживают Франция, Еврокомиссия и Израиль, соответствующие переговоры ведутся и с ООН. Для того чтобы помощь дошла до населения сектора Газа, ее получит ООН, "а не ХАМАС", заявил Христодулидис.

В ночь на 6 ноября Энтони Блинкен прибыл в Турцию.

США направили в регион атомную подлодку

Между тем Соединенные Штаты направили на Ближний Восток атомную подводную лодку класса Ohio, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

Ранее, после кровопролитного нападения террористов ХАМАС на Израиль и начала израильских ударов по сектору Газа, США уже перебросили в Восточное Средиземноморье в качестве средства сдерживания несколько боевых кораблей, в том числе авианосцы USS Dwight D. Eisenhower и USS Gerald R. Ford. Кроме того, в регион уже направлены эскадрильи американских ВВС - истребителей F-15 и F-16, а также штурмовиков А-10.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли почти 10 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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