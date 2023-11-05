Эрдогана не будет в Анкаре во время визита Блинкена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его не будет в Анкаре во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который незадолго до этого заявил о посещении Турции. Он продолжит поездку по стране, как и было запланировано, сообщил турецкий президент, выступая в воскресенье, 5 ноября, в черноморском городе Ризе. По словам Эрдогана, он намерен изучить урбанизацию в данном регионе.

Ранее Блинкен неожиданно вновь прибыл в Израиль, а затем приехал в Рамаллах, что стало его первым визитом на палестинские территории после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Вечером 5 ноября госсекретарь прилетит в Турцию, где намерен обсудить возможные пути к "прочному и устойчивому миру на Ближнем Востоке", включающему "создание палестинского государства", сообщило американское внешнеполитическое ведомство. Переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом намечены на 6 ноября. До заявлений Эрдогана в окружении Блинкена высказывались позитивные ожидания по поводу возможной встречи с турецким президентом.

Протестующие попытались проникнуть на базу Инджирлик

Между тем, на авиабазу Инджирлик в Турции, на которой дислоцируются в том числе, американские ВВС, попытались проникнуть протестующие. Полиция применила слезоточивый газ и водометы в отношении активистов, протестовавших у авиабазы против Израиля и США. Агентство IHA опубликовало видео с разгоном протестующих, державших палестинские и турецкие флаги. Участники акции прибыли к авиабазе утром 5 ноября из Стамбула.

Накануне Эрдоган заявил о невозможности поддерживать дальнейший контакт с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем говорить. Мы его перечеркнули", - указал он. Кроме того, в Анкаре заявили, что Турция отзывает своего посла из Израиля для "консультаций". При этом пресс-служба Эрдогана пояснила, что Турция тем не менее не намерена разрывать дипломатические связи с Израилем. Неделей ранее власти Израиля заявили, что "проводят переоценку" своих отношений с Анкарой в связи с риторикой Турции на тему палестино-израильского конфликта.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли почти 10 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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