США: Солдаты КНДР уже участвуют в войне против Украины

Большинство северокорейцев, отправленных Пхеньяном в помощь ВС РФ, были направлены в Курскую область, где "начали принимать участие в боевых операциях вместе с российскими ВС", сообщил представитель Госдепа.

Северокорейские солдаты в настоящее время уже участвуют в войне против Украины вместе с российскими войсками. Большинство из более чем 10 тысяч военных, отправленных Пхеньяном на восток России, были направлены в Курскую область, сообщил журналистам во вторник, 12 ноября, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Там северокорейские солдаты "начали принимать участие в боевых операциях вместе с российскими вооруженными силами", уточнил он.

Президент Украины Владимир Зеленский еще неделю назад заявил, что северокорейские солдаты уже принимали участие в боевых действиях против украинской армии в Курской области. 11 тысяч солдат из КНДР в настоящее время находятся в Курске, чтобы поддержать войска Кремля, и среди них "уже есть жертвы", писал Зеленский.

Путин хочет вернуть Курскую область до инаугурации Трампа

Президент РФ Владимир Путин хочет вернуть под свой контроль Курскую область, часть которой занята Вооруженными силами Украины (ВСУ), до инаугурации Дональда Трампа в качестве 47-го президента США 20 января 2025 года. Об этом 11 ноября написала британская газета The Telegraph. Такой шаг позволит Москве выйти на любые переговоры о мире с более сильной позицией, считают западные дипломаты. По данным издания, российской армии уже удалось взять под контроль около половины территории, захваченной украинскими силами с 6 августа.

К контрнаступлению в Курской области готовится группировка российских и северокорейских военных общей численностью в 50 тысяч человек, сообщила днем ранее американская газета The New York Times. По оценкам Южной Кореи и США, в РФ из КНДР переброшены от 8 до 12 тысяч военных для участия в войне против Украины.

КНДР ратифицировала договор о партнерстве с Россией

11 ноября Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Соответствующий документ подписал руководитель КНДР Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Пхеньяна. Россия ратифицировала его двумя днями ранее.

Среди прочего соглашение предусматривает военную и иную помощь одной страны другой "всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны.