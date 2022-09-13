Боррель призвал страны ЕС удвоить военную помощь Украине

Санкции ЕС уже работают против России в войне, а страны Евросоюза готовы и дальше оказывать военную помощь Киеву, заявил Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте.

Страны Евросоюза безоговорочно готовы и далее оказывать военную поддержку Украине, однако на них приходится оказывать давление, чтобы необходимую помощь Киеву предоставляли быстро, сказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Во вторник, 13 сентября, в Страсбурге он ответил на вопросы депутатов Европарламента о войне в Украине и помощи Евросоюза украинцам.

"Сейчас крайне важно воспользоваться ситуацией успешной контратаки украинцев. Они достигли гораздо больших успехов, чем даже мы сами ожидали, а значит, стратегия, которую мы выбрали с самого начала, - верная. Сейчас нам надо удвоить усилия, а не колебаться, - уверен Боррель. - Путин исходит из того, что слабые и хрупкие демократии зимой перестанут поддерживать Украину из-за газа, холода, высоких цен. Надо продолжать оказывать помощь Украине, потому что мы видим, что она эффективна".

Он обратился к гражданам стран Евросоюза с призывом не ослаблять эту поддержку. Зал отреагировал аплодисментами.

"Кто бы мог подумать, когда Путин начал войну, что шесть месяцев спустяроссийская армия будет обороняться и отступать? Это стало возможно в первую очередь благодаря бесстрашию и преданности украинцев своей стране, а во вторую - нашей помощи", - подчеркнул Боррель.

ЕС улучшит координацию поставок вооружений Украине

Чтобы ускорить оказание военной поддержки Украине, страны ЕС должны лучше координировать между собой усилия по возмещению друг другу обещанных Украине вооружений в рамках круговых поставок. Задержки с поставками вооружений Украине происходят в основном из-за того, что правительства стран ЕС не могут договориться между собой, утверждает верховный представитель ЕС по политике безопасности. По его словам, теперь вступит в силу новый механизм, который позволит форсировать эти процессы.

Впервые в истории ЕС мобилизовал свои собственные ресурсы, чтобы оказать помощь воюющей стране, указал Боррель. И впервые бюджет для этой помощи был выделен из межправительственного фонда ЕС. "Мы будем и далее неустанно поддерживать Украину" и помогать ей достигнуть ее целей, к которым относится не только полное освобождение ее территории, но и продолжение борьбы до тех пор, пока Россия полностью не возьмет на себя ответственность за разрушение Украины, подчеркнул главный дипломат ЕС.

Санкции мешают России восстанавливать материальные потери

В ответ на вопрос о санкциях в отношении России он призвал не снимать их, пока они не достигнут полного эффекта. "Санкции уже работают против России в этой войне. Посмотрите на внутренности разбитого российского танка на украинской улице, и вы увидите, сколько там западных брендов электроники. 45 процентов российского рынка технологий зависят от Европы, мы положили конец этим поставкам, - пояснил глава дипломатии ЕС. - Две трети российских самолетов больше не летают, потому что они произведены на Западе, а эмбарго ЕС не позволяет им получать запчасти. Это влияет на возможность России восстановить свои гигантские материальные потери в войне".

Кроме того, по его словам, нефтегазовые доходы РФ за первые 8 месяцев 2022 года снизились на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, поскольку страны Евросоюза стали покупать у России в пять раз меньше энергоносителей, чем до войны. Объемы поставок из РФ в ЕС снизились настолько, что даже рост цен на газ больше не компенсирует потери, утверждает Боррель. "И мы продолжаем снижать потребление российского газа и прилагать все усилия для полной энергетической независимости от этой страны", - добавил он.

В 2022 году ЕС выделил дополнительно 9 миллиардов евро в качестве макроэкономической помощи Украине, из них страна получила пока только 1 миллиард. Параллельно Киев ведет переговоры с Международным валютным фондом для получения новой, гораздо большей макроэкономической помощи, сообщил Боррель.

"Блокада украинского зерна унесет много жизней"

Европейский Союз также выделил 600 миллионов евро странам Африки для смягчения последствий российской продовольственной блокады украинских продуктов питания в Черном море. Как признал сам Боррель, эта сумма недостаточна для помощи всем людям, страдающим от этой "драматической ситуации".

И хотя "зерновое соглашение", заключенное с Россией при посредничестве Турции, позволит судам с продовольствием достичь своей цели, "для многих эти продукты прибудут слишком поздно", сказал глава дипломатии ЕС. "Эта блокада унесет много жизней", - констатировал он.

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