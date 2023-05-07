Глава ГУР: У России нет потенциала для наступления

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 мая.

На 438-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 7 мая (время московское).

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Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский посетил украинские "части и подразделения, сдерживающие врага на переднем крае", сообщает пресс-служба Сухопутных войск . Обсудив с военными ситуацию на фронте, Сырский поздравил пехотинцев с профессиональным праздником и вручил им государственные награды.

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Минобороны России утверждает, что минувшей ночью над акваторией Черного моря средства ПВО сбили или подавили средствами радиоэлектронной борьбы 22 украинских беспилотника. Еще 10 БПЛА, по данным министерства, уничтожены в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. За прошедшие сутки перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и одна тактическая ракета "Точка-У", заявляют в российском военном ведомстве.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об одной пострадавшей в результате обстрела села Муром. По его словам, женщина получила многочисленные осколочные ранения ног и поясничного отдела. "Всего по селу было зафиксировано 5 прилетов", - указал Гладков.

Глава разведки Украины Буданов: У РФ нет потенциала для наступления

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У России в настоящее время нет никакого потенциала для "осуществления попытки масштабного наступления где-либо в Украине" - ни военного, ни экономического, ни политического. Такую оценку высказал в интервью YahooNews начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Вместе с тем Россия, по его мнению, пытается накопить запас ракет, чтобы сорвать украинское контрнаступление, и до сих пор способна проводить серьезные оборонительные операции. Буданов подчеркнул, что это "проблема, с которой Украине придется столкнуться".

Хроника событий 7 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 мая 14.00 - 23.59 >>>

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